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Lunes, 20 de julio de 2026
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El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

julio 20, 2026
Por: Miguel Pedreros
El juez del caso confirmó la condena máxima después de que Zambada admitiera haber traficado millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos

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