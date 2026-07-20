El Mayo Zambada Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos julio 20, 2026 Por: Miguel Pedreros El juez del caso confirmó la condena máxima después de que Zambada admitiera haber traficado millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos También le puede interesar El Mayo Zambada Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos Abelardo de la Espriella Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe Régimen cubano ¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde Terremoto en Venezuela La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda Terremoto en Venezuela Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue Abelardo de la Espriella Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella Compartir en: