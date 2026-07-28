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Asia

Terremoto de magnitud 7,1 sacude Japón: se reportan heridos y viviendas colapsadas

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Terremoto Japón desde arriba- EFE
Terremoto Japón desde arriba- EFE
El sismo afectó a la isla de Kyushu, obligó a evacuar a miles de personas, además de generar cortes de electricidad, incendios y daños estructurales.

Un terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes en la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu , dejando por lo menos 50 personas heridas, viviendas colapsadas y daños en carreteras, puentes y edificios, a la vez que las autoridades evalúan la magnitud de la emergencia.

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El golpe sísmico transcurrió durante la tarde y alcanzó el nivel máximo de intensidad sísmica registrado por la escala Shindo de Japón. El fuerte sismo provocó el colapso de varias estructuras dejando a su paso a personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con los primeros informes de los equipos de emergencia.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, señaló que se habían detectado personas heridas, cortes de electricidad, incendios y daños en infraestructuras. Las autoridades llevaron equipos de emergencia para evaluar la situación y estar al pendiente de los afectados.

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El terremoto de igual forma generó interrupciones en el transporte. Los servicios ferroviarios se suspendieron de manera temporal, esto entre algunos trenes de alta velocidad, mientras que las operaciones aéreas sufrieron afectaciones. Unos 48.000 hogares quedaron sin luz en la región, esto según datos de la compañía eléctrica Kyushu Electric Power.

Ante la probabilidad de que haya nuevos movimientos, las autoridades solicitaron a la población que se mantendrá alerta en el transcurso de los próximos días. Los expertos también advirtieron el riesgo de posibles réplicas y secciones de tierra en las zonas que fueron testigos de las más notables sacudidas.

Tras el terremoto, Japón notificó de forma inicial un aviso de tsunami para distintas zonas costeras. Sin embargo, la alerta fue levantada después de que no se registrara un tsunami significativo.

Por su parte, Las autoridades nucleares japonesas informaron que no detectan alguna anomalía en las centrales nucleares ubicadas en la región, esto a la vez que siguen las inspecciones para determinar si puede haber daños adicionales.

El sismo vuelve a poner a Kumamoto en el centro de la atención debido a que la prefectura ha sufrido una enorme secuencia de terremotos en 2016 , dejando cientos de muertos y millas de heridos, además de graves daños en viviendas e infraestructuras.

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