UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció la incorporación de 14 nuevas Reservas de Biosfera a su Red Mundial, una decisión con la que busca fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos frente a la acelerada pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático.

Con esta designación, la red alcanza 797 reservas distribuidas en 145 países, incluyendo por primera vez territorios en Montenegro, Timor Oriental y Aruba. De acuerdo con Antonio D. Abreu, director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, estas áreas representan una de las herramientas más efectivas para responder a los desafíos ambientales actuales.

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"Las reservas de biosfera son una de las herramientas más eficaces para responder simultáneamente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, porque integran la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades locales", explicó.

El experto señaló que un informe reciente de la UNESCO evidencia que los sitios designados por la organización albergan más del 60 % de las especies animales cartografiadas en el planeta, mientras que sus bosques capturan alrededor del 15 % del carbono absorbido por los bosques del mundo, contribuyendo de manera significativa a mitigar el cambio climático.

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A diferencia de las áreas protegidas tradicionales, las reservas de biosfera combinan zonas estrictamente conservadas con espacios donde comunidades, científicos, autoridades y sectores productivos desarrollan iniciativas de agricultura sostenible, restauración de ecosistemas, investigación e innovación ambiental.

"Las reservas de biosfera no solo conservan ecosistemas, sino que muestran cómo las personas y la naturaleza pueden prosperar juntas", afirmó Abreu.

Entre las nuevas incorporaciones también figuran reservas ubicadas en Albania, Argelia, Azerbaiyán, Camerún, Filipinas, Mongolia, Paraguay, Portugal, Irán y Vietnam, ampliando una red que la UNESCO considera fundamental para impulsar soluciones sostenibles replicables en diferentes regiones del mundo.