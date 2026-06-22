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UNESCO

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

junio 22, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Con la incorporación de 14 nuevas reservas de biosfera, la UNESCO alcanzó un total de 797 sitios protegidos en 145 países. La organización destaca que estos territorios no solo conservan ecosistemas estratégicos, sino que también impulsan el desarrollo sostenible junto a las comunidades locales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció la incorporación de 14 nuevas Reservas de Biosfera a su Red Mundial, una decisión con la que busca fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos frente a la acelerada pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental y los efectos del cambio climático.

Con esta designación, la red alcanza 797 reservas distribuidas en 145 países, incluyendo por primera vez territorios en Montenegro, Timor Oriental y Aruba. De acuerdo con Antonio D. Abreu, director de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO, estas áreas representan una de las herramientas más efectivas para responder a los desafíos ambientales actuales.

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"Las reservas de biosfera son una de las herramientas más eficaces para responder simultáneamente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad, porque integran la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades locales", explicó.

El experto señaló que un informe reciente de la UNESCO evidencia que los sitios designados por la organización albergan más del 60 % de las especies animales cartografiadas en el planeta, mientras que sus bosques capturan alrededor del 15 % del carbono absorbido por los bosques del mundo, contribuyendo de manera significativa a mitigar el cambio climático.

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A diferencia de las áreas protegidas tradicionales, las reservas de biosfera combinan zonas estrictamente conservadas con espacios donde comunidades, científicos, autoridades y sectores productivos desarrollan iniciativas de agricultura sostenible, restauración de ecosistemas, investigación e innovación ambiental.

"Las reservas de biosfera no solo conservan ecosistemas, sino que muestran cómo las personas y la naturaleza pueden prosperar juntas", afirmó Abreu.

Entre las nuevas incorporaciones también figuran reservas ubicadas en Albania, Argelia, Azerbaiyán, Camerún, Filipinas, Mongolia, Paraguay, Portugal, Irán y Vietnam, ampliando una red que la UNESCO considera fundamental para impulsar soluciones sostenibles replicables en diferentes regiones del mundo.

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