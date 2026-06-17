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Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

junio 17, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Más equipos, más partidos y millones de aficionados en movimiento. El Mundial de 2026 promete ser el más grande de la historia, pero también podría convertirse en uno de los más contaminantes. Expertos advierten que el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá pondrá a prueba los compromisos ambientales del fútbol mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte. Por primera vez participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y las sedes estarán distribuidas en 16 ciudades de tres países distintos.

Sin embargo, el crecimiento del torneo también trae consigo una creciente preocupación ambiental. Un estudio de las organizaciones Scientists for Global Responsibility y New Weather Institute estima que el evento podría generar más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono, convirtiéndose en el Mundial con la mayor huella de carbono registrada hasta ahora.

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“La ampliación del torneo implica mover equipos, aficionados, medios de comunicación y recursos a una escala sin precedentes. Los viajes en avión serán el principal factor de emisiones”, explicó Mariel Ramírez, oficial de Economía Circular de WWF México.

La experta señaló que cerca de cinco millones de aficionados podrían desplazarse durante la competencia y que solo los vuelos generarían alrededor de 7,7 millones de toneladas de CO₂. “Las distancias entre sedes son enormes. Entre Miami y Vancouver hay más de 5.500 kilómetros, lo que obliga a depender principalmente del transporte aéreo”, afirmó.

A la preocupación por las emisiones se suma otro desafío: las altas temperaturas. Investigaciones recientes advierten que varias sedes podrían registrar condiciones de calor extremo durante los meses de junio y julio. Incluso, informes de la organización científica World Weather Attribution estiman que cerca del 25 % de los partidos podrían disputarse bajo condiciones de “calor extenuante”.

Aunque la FIFA ha presentado una estrategia de sostenibilidad basada en el uso de estadios existentes, transporte público y tecnologías más limpias, especialistas consideran que las medidas podrían quedarse cortas frente a la magnitud del campeonato.

“Es positivo que existan compromisos ambientales, pero no hay metas específicas para compensar el aumento de emisiones que genera la expansión del torneo”, advirtió Ramírez.

Además del impacto climático, también preocupa el incremento de residuos. Según estimaciones citadas por la especialista, cada partido podría generar hasta 15 toneladas de desechos entre envases, empaques y desperdicio de alimentos.

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