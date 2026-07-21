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Martes, 21 de julio de 2026
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Estados Unidos e Irán

El régimen de Irán atacó con misiles y drones objetivos que dice están vinculados a Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lanzamiento de misiles - Foto AFP
Lanzamiento de misiles - Foto AFP
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra instalaciones militares de Estados Unidos, mientras los países de la región activaron sus sistemas de defensa ante la escalada del conflicto.

El régimen iraní presentó este martes una nueva serie de ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania, en una nueva escalada del conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

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Los ataques se producen luego de nuevos bombardeos por parte de los Estados Unidos contra territorio iraní ya la vez que crece el riesgo de que la confrontación se extienda por toda la región.

La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que sus fuerzas atacaron sistemas de defensa aérea y radares norteamericanos en Baréin, al igual que instalaciones y activos militares en Kuwait y Jordania.

El organismo igualmente aseguró haber empleado misiles y drones en las operaciones, pero algunas de las afirmaciones acerca de daños específicos de momento, no han podido ser verificadas de manera independiente.

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En Baréin, las autoridades activaron inmediatamente las sirenas de alerta ante la amenaza de nuevos ataques, mientras que Kuwait notificó que sus sistemas de defensa aérea estaban interceptando misiles y drones dirigidos contra su territorio. La situación de igual forma, instó a las autoridades regionales a reforzar las de seguridad ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

Según información de la BBC, la ofensiva iraní aparece luego de que el ejército de los Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra posiciones en Irán.

Según el Comando Central de Estados Unidos, las operaciones fueron dirigidas en contra de centros de mando militar, sistemas de defensa aérea y plataformas relacionadas con el lanzamiento de misiles y drones.

El presidente Donald Trump, por su parte , advirtió que Washington aún no finaliza sus operaciones contra el régimen de Irán y de nuevo, amenazó con atacar una zona cercana a la instalación nuclear de Natanz , conocida como la “Montaña del Hacha”.

La escalada de igual forma amenaza con ampliar las consecuencias económicas del conflicto. Reuters informó que dos petroleros que transportaban crudo saudí hacia Asia cambiaron de rumbo en el mar Rojo, mientras aumentan los riesgos para el transporte marítimo y el suministro energético en la región.

Con el régimen de Irán atacando objetivos estadounidenses y Washington intensificando sus operaciones militares, la confrontación entra en una fase de mayor tensión, con Baréin, Kuwait y Jordania convertidos en nuevos escenarios de una crisis que amenaza con desbordar las fronteras de Irán y Estados Unidos.

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