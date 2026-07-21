"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección": histórico jugador que estuvo en seis mundiales, incluido el de 2026, anunció su retiro del fútbol

El portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes", dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales con el que puso fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana.

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Con aire nostálgico dijo que "el fútbol lo "eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación".

"Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti", dijo Ochoa.

Ochoa debutó en el fútbol profesional con el América de México el 15 de febrero de 2004 bajo el mando del director técnico neerlandés Leo Beenhakker.

Su presentación en la selección mexicana se dio el 14 de diciembre de 2005 con el entrenador argentino Ricardo La Volpe.

Su último partido con el Tri fue el 24 de junio pasado contra la República Checa en el estadio Azteca, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ingresó de cambio al minuto 78.

Ochoa ganó tres títulos con el América: una Liga, un Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf. También tuvo un paso por el Atlético San Luis del ascenso.

Jugó para las Águilas hasta 2011, año en el que empezó su recorrido en el fútbol europeo con el Ajaccio de Francia.

En 2014 se marchó al balompié español para atajar con los clubes Málaga y Granada. Después militó en el Standard de Lieja de Bélgica, a partir de 2017. En 2019 volvió al América.

En 2022 retornó a Europa para defender el arco del Salernitana italiano, en 2023 pasó al AVS Futebol portugués y en 2025 fichó por el AEL Limassol de Chipre, su último equipo.

El récord de Ochoa en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, pero no jugó un solo minuto. El entrenador Javier Aguirre lo llevó a Sudáfrica 2010, pero tampoco tuvo acción.

Brasil 2014 fue el primer mundial en el que jugó. En esa Copa del Mundo se le recuerda de manera especial por la atajada a un potente remate de cabeza del brasileño Neymar.

El cancerbero del cabello rizado conservó la titularidad del arco azteca en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio y por el argentino Gerardo Martino, respectivamente.

Mientras jugaba para el Limassol, Ochoa se mantuvo en la órbita de la selección mexicana y fue convocado por "El Vasco" Aguirre para el Mundial 2026.

En total, Francisco Guillermo Ochoa jugó 154 partidos para la selección mexicana con la que ganó seis veces la Copa Oro de la Concacaf, además de una Liga de Naciones.