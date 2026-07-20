"El pueblo merece saberlo": secretario Marco Rubio expone "la historia completa del espionaje y subversión" del régimen cubano en Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expuso este lunes "la historia completa del espionaje y subversión" del régimen cubano en Estados Unidos por medio de un reporte publicado en el sitio oficial del Departamento de Estado y señaló que "el pueblo merece saberlo".

"Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del radicalismo izquierdista y del tercermundismo en Estados Unidos. El Departamento de Estado está exponiendo la historia completa del espionaje y la subversión cubanos en nuestro país", escribió Rubio en una publicación en X.

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El informe especial del Departamento de Estado, señala, entretanto, que el régimen de Cuba ha liderado "una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos", además de reclutar y formar "generaciones de activistas" y respaldar el "terrorismo de izquierda".

El Gobierno de Donald Trump no oculta que quiere un cambio de régimen en la isla comunista, que vive su peor crisis en décadas.

La dictadura de La Habana, por su parte, acaba de impulsar una nueva oleada de reformas económicas, que el secretario Rubio ha considerado insuficientes.

El informe del Departamento de Estado, de 100 páginas, reconoce que "La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional".

"En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo", indica.

Trump ha señalado en repetidas ocasiones que el régimen cubano "podría ser el siguiente", después de Venezuela, en sucumbir a la presión de Estados Unidos, y en junio sugirió que Washington "tomaría el control" de la isla caribeña, situada a unos 145 km de Florida, "casi de inmediato".

Washington mantiene un embargo contra la isla desde los años 1960, aunque con el tiempo lo suavizó para el suministro de productos agrícolas o medicamentos.

Pero a principios de año, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington impuso un bloqueo petrolero de facto que puso a la isla, ya muy debilitada económicamente, contra las cuerdas.

Cabe resaltar que el informe no anuncia nuevas sanciones ni medidas concretas, aunque detalla una larga lista de acusaciones contra organizaciones de Estados Unidos aún activas, como la coalición Red Nacional sobre Cuba (NNOC por sus siglas en inglés).

La NNOC agrupa, entre otros, a los Demócratas Socialistas, la izquierda del Partido Demócrata, que han logrado situar a candidatos para el Congreso y que cuentan además entre sus filas al actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La publicación de Marco Rubio, de orígenes cubanos, se da una semana después de que liderara una reunión internacional para combatir la "resurgencia del terrorismo político", que a juicio del Gobierno Trump está dominado por la extrema izquierda.

El Departamento de Estado contabilizó oficialmente la asistencia de 66 países a esta reunión en Washington, en la que el régimen de Cuba fue denunciado de nuevo como un Estado "patrocinador de terrorismo".

Rubio considera que ese "terrorismo de extrema izquierda" vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las más de dos décadas de yihadismo.

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"El asalto de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía ni siquiera sobre la posesión de un territorio concreto. Fue una revolución contra la civilización occidental misma" asegura el informe.