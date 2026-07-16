Rusia intensifica ataques sobre Dnipropetrovsk con casi 30 bombardeos en un solo día

Las fuerzas rusas hicieron este jueves cerca de 30 ataques contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk, esto mediante el lanzamiento de drones, artillería y bombas aéreas. Lo anterior en una nueva jornada de ofensivas que dejó al menos un civil herido y daños en infraestructura industrial y comunitaria.

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El jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, informó que la mayoría de los ataques se hicieron en los distritos de Nikopol, Kryvyi Rih y Synelnykove.

Nikopol fue la zona más afectada, donde las tropas rusas atacaron la ciudad homónima y las comunidades de Marganets, Pokrovske y Myrove. Como consecuencia de los bombardeos, una fábrica salió muy debilitada y un hombre de 73 años resultó herido. Según las autoridades, la víctima recibirá tratamiento ambulatorio.

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En el distrito de Kryvyi Rih, los proyectiles impactaron tanto la ciudad como la comunidad de Zelenodolsk, provocando daños en infraestructura. El jefe del Consejo de Defensa de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, señaló que un complejo industrial fue alcanzado nuevamente por las fuerzas rusas y que los equipos de emergencia trabajan en las labores de limpieza y evaluación de los daños.

Asimismo, en el distrito de Synelnykove, la comunidad de Mykolaivka fue blanco de ataques, aunque las autoridades no informaron de víctimas en esa zona.

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La nueva ofensiva ocurre después de que, durante la madrugada del jueves, Rusia atacara con drones sobre Dnipropetrovsk, lo cual provocó incendios y daños en distintas infraestructuras de la región, según reportó Ukrinform.

Los ataques forman parte de la campaña de bombardeos que Moscú mantiene sobre distintas regiones de Ucrania, zonas donde las autoridades locales siguen evaluando el impacto de los ataques y atendiendo a la población afectada.