Venezolano herido por ICE en Texas enfrenta cargos penales en EE. UU. por supuestamente golpear a un agente con espejo de su vehículo

El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, el cual recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un operativo en Austin, Texas, enfrenta ahora cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Garcés, de 28 años, fue acusado de agredir, resistirse, interferir y obstruir a un agente federal en el procedimiento sucedido el pasado 20 de septiembre. Según la denuncia presentada ante una corte federal, el venezolano golpeó con el espejo lateral de su vehículo a uno de los agentes cuando trataba de abandonar el lugar.

La versión de los fiscales asegura que los agentes de ICE identificaron a Garcés y le ordenaron salir de su Toyota. Según los documentos judiciales, de manera inicial entregó su licencia de conducir, pero luego cerró la ventana y arrancó el vehículo. El expediente indica que se produjo una persecución y que, después, Garcés presuntamente intentó embestir con su automóvil a uno de los agentes.

Fue en aquel momento cuando el agente identificado como L.G. abrió fuego y alcanzó al venezolano en la parte superior de la espalda. Ese funcionario no tenía cámara corporal en el procedimiento. Otro agente sí tenía una cámara, pero las autoridades no difunden aún públicamente las imágenes del momento exacto del disparo.

El caso, no obstante, sostiene versiones enfrentadas. Garcés declaró a investigadores que el vehículo de uno de los agentes impactó antes en su automóvil, provocando que girara, y que recibió el disparo cuando ya estaba detenido. Su abogada igualmente cuestionó la actuación de los agentes y señaló que el venezolano aún tiene la bala alojada en la espalda.

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Tras recibir el disparo, Garcés fue trasladado a un hospital de Austin y luego quedó bajo custodia migratoria. En este momento permanece detenido en un centro de ICE en Pearsall, al sur de Texas. Un juez además frenó de manera temporal su deportación al momento que avanza el proceso.

Por último, el cargo federal puede implicar una pena máxima de 20 años de prisión si Garcés es declarado culpable. Se prevé que comparezca de nuevo ante un tribunal federal esta semana.