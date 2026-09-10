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OEA

Secretario General de la OEA convoca reunión de cancilleres por situación en Nicaragua y pide "tomar medidas" contra la dictadura

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, alentó este jueves a los países miembros a "tomar medidas colectivamente" contra Nicaragua, tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de prohibir la participación electoral de la oposición.

Controlada por los sandinistas, la Asamblea Nacional Nicaragüense prohibió la semana pasada la participación de "traidores a la patria" en los comicios, lo que en la práctica dará paso a un sistema de partido único.

"Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable", declaró a periodistas Ramdin en la sede de la OEA, que se prepara para acoger una reunión extraordinaria de cancilleres de la región sobre el país centroamericano.

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La OEA convocó una "reunión de consulta de cancilleres", un mecanismo inusual, ante la gravedad de la situación.

Esa reunión podría celebrarse tras la Asamblea General de la ONU, a finales de mes, explicó Ramdin en la entrevista con agencias de prensa.

Cabe resaltar que Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023.

La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.

Ramdin abogó por "acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión sobre el gobierno de Nicaragua, de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo. No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros", sugirió.

"Espero que podamos celebrar esta reunión lo antes posible, ojalá poco después de la Asamblea General de las Naciones Unidas", añadió.

"Hay conversaciones en curso entre Estados Unidos y los Estados miembros, así que confío en que pronto se concretará una fecha aceptable para todos. Queremos contar con un número óptimo de ministros de asuntos exteriores aquí", explicó.

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Washington ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave en el país centroamericano, para incrementar la presión.

Un día después de la decisión nicaragüense sobre las elecciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, exhortó a la comunidad internacional a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura".

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