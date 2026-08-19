La campeona del Mundo confía en su proceso: España prepara renovación de Luis de la Fuente hasta 2030

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra trabajando en la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador de España y busca ampliar su contrato hasta 2030, esto luego del éxito conseguido con el equipo nacional.

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El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró este miércoles que la Federación sostiene conversaciones con el entrenador para ampliar su vínculo. El contrato actual de De la Fuente está sujeto hasta 2028, pero la intención es asegurar su continuidad en un ciclo que tendría como principal objetivo el Mundial de 2030.

“Estamos trabajando en ello y de hecho lo estamos haciendo ya para esa ampliación de contrato”, afirmó Louzán en cuanto a las negociaciones con el seleccionador, según Iusport.

La decisión se toma luego de que De la Fuente completara uno de los trayectos más exitosos de la historia de la selección española. Bajo su dirección, España conquistó la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial de 2026.

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Este Mundial reforzó la posición del técnico en la Federación y llevó a la RFEF a hablar sobre una renovación que vaya más allá de su contrato actual. La idea es quedarse con el entrenador al frente del equipo para la preparación de la Eurocopa de 2028 y, luego, para el Mundial que España participará como sede junto a Portugal y Marruecos en 2030.

De la Fuente es el técnico desde diciembre de 2022, luego de haber trabajado en las categorías inferiores de la Federación. Desde entonces, construyó un proyecto que consiguió resultados internacionales y consolidó a una nueva generación de futbolistas.

La RFEF renovó su contrato en enero de 2025 hasta 2028, dándole respaldo a la continuidad del proyecto luego de los títulos conseguidos por España. La Federación resaltó la apuesta por mantener al técnico que llevó al equipo a conquistar la Eurocopa y la Liga de Naciones.

En estos momentos, el objetivo es ampliar ese vínculo. Louzán piensa que el éxito que ha tenido justifica que De la Fuente siga al dirigiendo la selección en los siguientes años y que pueda liderar al equipo en un Mundial que tendrá a España como uno de los países sedes del certamen.