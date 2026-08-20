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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Japón

Japón llevará a cabo ambiciosa misión a una de las lunas de Marte para investigar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marte - Foto de referencia: EFE
Marte - Foto de referencia: EFE
La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) indicó que el cohete insignia H3 que transporta la MMX despegará del Centro Espacial de Tanegashima.

Japón iniciará el próximo 20 de octubre una ambiciosa misión para recolectar y traer de vuelta muestras de una de las lunas de Marte, anunció este jueves la agencia espacial.

La sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX), una colaboración con las agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como con numerosas universidades y empresas tecnológicas, podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) indicó que el cohete insignia H3 que transporta la MMX despegará del Centro Espacial de Tanegashima a las 4H41 de la madrugada del 20 de octubre.

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La nave permanecerá en la órbita de Marte durante unos tres años e intentará aterrizar en Fobos, una de las lunas del planeta rojo.

Espera recoger al menos 10 gramos de material de la superficie de Fobos, mientras que el rover IDEFIX —el nombre en francés del perro del héroe del cómic Astérix— realizará observaciones de la superficie.

La nave también observará a Deimos, otra luna de Marte, pero sin aterrizar. Se prevé que una cápsula de retorno regrese a la Tierra y aterrice en Australia en 2031.

JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus lunas, un conocimiento clave para determinar cómo nació el Sistema Solar.

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La agencia japonesa señaló que la misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos como una "estación espacial natural" mediante el establecimiento de la tecnología necesaria para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada" de ese planeta.

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