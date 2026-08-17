Científicos en Japón preparan misión a las lunas de Marte para intentar revelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra

Científicos japoneses están preparando una misión a las lunas de Marte para recuperar muestras que podrían revelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra, aunque una misión china rival pretende regresar primero.

La misión no tripulada de exploración de las lunas marcianas (MMX), cuyo lanzamiento desde el Centro Espacial de Tanegashima está previsto para los próximos meses, también podría sentar las bases para las futuras visitas humanas al planeta rojo.

VEA TAMBIÉN ¿Qué pasa en la atmósfera cuando hay un eclipse solar total? Análisis previo al asombroso fenómeno o

La nave espacial, presentada a los medios el jueves, permanecerá en órbita alrededor de tres años e intentará aterrizar en Fobos.

Recogerá al menos 10 gramos de material de la superficie de Fobos, el satélite natural más grande y cercano a Marte, mientras que el rover IDEFIX, nombre francés del perro del héroe de cómic Astérix, realizará observaciones de la superficie.

La nave espacial también observará Demios, la otra luna de Marte, pero sin aterrizar, antes de que una cápsula de regreso dirija su viaje de vuelta a la Tierra para aterrizar en Australia alrededor de 2031.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus lunas, un dato clave para comprender cómo nació el Sistema Solar.

Una teoría sobre el origen de las lunas de Marte —la hipótesis del "impacto gigante"— postula que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionara con Marte.

Por su parte, la hipótesis de la "captura" postula que las lunas son asteroides del sistema solar exterior que fueron capturados por la gravedad de Marte.

Determinar cuál es la hipótesis correcta ayudará a revelar "cómo pudo haber surgido un entorno habitable para la vida en los planetas terrestres", según a adelantado JAXA, refiriéndose a los cuatro mundos rocosos más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

"MMX arrojará luz sobre los mecanismos de transporte que llevaron agua, sustancias volátiles y compuestos orgánicos desde el sistema solar exterior hasta la región interior de los planetas rocosos; procesos que pueden haber desempeñado un papel clave para hacer habitables estos mundos", señaló a la prensa Patrick Michel, un astrofísico francés que trabaja en IDEFIX.

JAXA ha adelantado que la misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos, como una "estación espacial natural" mediante el establecimiento de la tecnología necesaria para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada de Marte".

VEA TAMBIÉN La NASA pospone una caminata espacial en la EEI por una anomalía en el traje de la astronauta Anil Menon o

Japón, cabe resaltar, también tiene experiencia en traer muestras del espacio, incluyendo la misión no tripulada Hayabusa-2 de JAXA, que en 2020 trajo de vuelta 5,4 gramos de roca y polvo recogidos de un asteroide situado a varios cientos de millones de kilómetros de la Tierra.