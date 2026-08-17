NTN24
Lunes, 17 de agosto de 2026
Lunes, 17 de agosto de 2026
Marte

Científicos en Japón preparan misión a las lunas de Marte para intentar revelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra

agosto 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
JAXA - Foto AFP/ Luna de Marte - Foto Canva de referencia
JAXA - Foto AFP/ Luna de Marte - Foto Canva de referencia
La misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos, el satélite natural más grande y cercano a Marte, como una "estación espacial natural"

Científicos japoneses están preparando una misión a las lunas de Marte para recuperar muestras que podrían revelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra, aunque una misión china rival pretende regresar primero.

La misión no tripulada de exploración de las lunas marcianas (MMX), cuyo lanzamiento desde el Centro Espacial de Tanegashima está previsto para los próximos meses, también podría sentar las bases para las futuras visitas humanas al planeta rojo.

o

La nave espacial, presentada a los medios el jueves, permanecerá en órbita alrededor de tres años e intentará aterrizar en Fobos.

Recogerá al menos 10 gramos de material de la superficie de Fobos, el satélite natural más grande y cercano a Marte, mientras que el rover IDEFIX, nombre francés del perro del héroe de cómic Astérix, realizará observaciones de la superficie.

La nave espacial también observará Demios, la otra luna de Marte, pero sin aterrizar, antes de que una cápsula de regreso dirija su viaje de vuelta a la Tierra para aterrizar en Australia alrededor de 2031.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus lunas, un dato clave para comprender cómo nació el Sistema Solar.

Una teoría sobre el origen de las lunas de Marte —la hipótesis del "impacto gigante"— postula que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionara con Marte.

Por su parte, la hipótesis de la "captura" postula que las lunas son asteroides del sistema solar exterior que fueron capturados por la gravedad de Marte.

Determinar cuál es la hipótesis correcta ayudará a revelar "cómo pudo haber surgido un entorno habitable para la vida en los planetas terrestres", según a adelantado JAXA, refiriéndose a los cuatro mundos rocosos más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

"MMX arrojará luz sobre los mecanismos de transporte que llevaron agua, sustancias volátiles y compuestos orgánicos desde el sistema solar exterior hasta la región interior de los planetas rocosos; procesos que pueden haber desempeñado un papel clave para hacer habitables estos mundos", señaló a la prensa Patrick Michel, un astrofísico francés que trabaja en IDEFIX.

JAXA ha adelantado que la misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos, como una "estación espacial natural" mediante el establecimiento de la tecnología necesaria para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada de Marte".

o

Japón, cabe resaltar, también tiene experiencia en traer muestras del espacio, incluyendo la misión no tripulada Hayabusa-2 de JAXA, que en 2020 trajo de vuelta 5,4 gramos de roca y polvo recogidos de un asteroide situado a varios cientos de millones de kilómetros de la Tierra.

Temas relacionados:

Marte

Japón

Viaje al espacio

Nave Espacial

Luna

Satélites

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Cifra de excarcelaciones en Venezuela no corresponde a promesa de Jorge Rodríguez: exigen claridad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Foto X: @ssgin3
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Abelardo de la Espriella/ Donald Trump - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Últimas noticias de Colombia 16 de agosto: así avanza la búsqueda de sobrevivientes tras seis días del terremoto

Presos políticos en Venezuela (AFP)
Presos políticos

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Aviones militares chinos - Foto AFP/ Bandera China - Foto Canva
China

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foto de referencia
Starlink

Starlink, de Elon Musk, anunció servicio gratuito por más de un mes en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Eclipse de Sol - Foto Canva
Eclipse de Sol

¿Qué pasa en la atmósfera cuando hay un eclipse solar total? Análisis previo al asombroso fenómeno

Lluvia de meteoros Perseidas - Foto AFP
Astronomía

Las espectaculares imágenes que dejó el punto máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, así es como todavía puede visualizarla en los cielos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión con ayuda enviado por El Salvador a Colombia (X de Bukele)
Terremoto en Colombia

Nayib Bukele revela imágenes de gigantesco avión cargado con ayuda que partió desde El Salvador a Colombia

Esposas - Foto de referencia Canva
Costa Rica

Capturan a alias el ‘Diablo’, uno de los delincuentes más buscados de país latinoamericano y Estados Unidos

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano, junto a su hija, Daniela Cabello / Daños provocados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Según la hija de Diosdado Cabello, actual ministra de Turismo del régimen venezolano, solo "el 8,5%" de La Guaira fue afectado

Fotografía de la sede de la Alcaldía del municipio Baruta (Venezuela) - EFE
Alcaldía

Alcaldía de Baruta detecta 106 inmuebles en riesgo crítico tras el doblete sísmico registrado en Venezuela

Gustavo Petro, expresidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras cuatro días de dejar el poder, el expresidente Petro pide autorización al Congreso para salir del país durante un año

Régimen Ortega- Murillo - Foto: AFP
Régimen Ortega - Murillo

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Personas esperan ser atendidas en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela)-Foto: EFE
Fondo Monetario Internacional

¿Quién garantiza que los recursos del FMI lleguen a los damnificados en Venezuela? Experto responde

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023