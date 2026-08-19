Mario Alberto Yepes cuestiona posible llegada de nuevo asistente de Néstor Lorenzo: “No comparto que no sea colombiano”

Mario Alberto Yepes volvió a poner sobre la mesa el debate en torno a la conformación del cuerpo técnico de la Selección Colombia para el próximo ciclo. El exdefensor y antiguo capitán de la Tricolor expresó su desacuerdo con la posibilidad de que el nuevo asistente de Néstor Lorenzo sea extranjero.

“No comparto que el asistente técnico no sea colombiano, no tengo ningún inconveniente en decirlo”, afirmó Yepes en declaraciones difundidas por ESPN Colombia.

Las palabras del exjugador se conocen en medio de las versiones que apuntan a la posible incorporación del argentino José María Bazán al equipo de trabajo de Lorenzo, quien asumiría el cargo que dejó Luis Amaranto Perea.

La crítica de Yepes no está relacionada con la nacionalidad ni con la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Selección. Su posición se centra exclusivamente en quién debería ocupar el puesto de asistente técnico.

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El pasado 23 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de Lorenzo más allá del Mundial de 2026, ratificando su permanencia como entrenador del combinado nacional.

Uno de los asuntos pendientes, precisamente, es definir la nueva composición de su cuerpo técnico luego de la salida de Amaranto Perea.

Entre los nombres que han surgido aparece el de José María Bazán, entrenador argentino de 54 años con experiencia como asistente técnico en equipos de Estados Unidos, México y Chile.

No obstante, hasta el momento no existe un anuncio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol que confirme la llegada de Bazán.

Con su declaración, Yepes se suma al debate sobre el perfil que debería tener el próximo acompañante de Lorenzo. Para el histórico capitán de la Selección Colombia, ese puesto debería estar en manos de un entrenador colombiano.