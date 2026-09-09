Trump hizo regalos en efectivo de miles de dólares a su asesora Natalie Harp y a otras dos asistentes: la Casa Blanca defendió el bono como "regalos de Navidad a personas de su entorno"

Este miércoles se reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo cuantiosos regalos en efectivo a tres funcionarias de la Casa Blanca, incluida una de sus asistentes más cercanas.

Se trata de la asistente ejecutiva Natalie Harp y otras dos empleadas de la Casa Blanca, Margo Martin y Chamberlain Harris, que recibieron cantidades similares, según el diario The Washington Post.

Según la declaración financiera publicada por la Casa Blanca, Harp recibió 45.000 dólares en efectivo, mientras que las otras dos funcionarias obtuvieron cantidades similares.

Aparte de los ingresos por el cargo de Harp, la información publicada en línea por la Oficina de Ética del gobierno estadounidense menciona este aporte como un "regalo en efectivo por las fiestas de fin de año" y está clasificado en la categoría de "regalos y costos de desplazamiento".

Harp, apodada como la "impresora humana" por imprimir habitualmente información para el presidente republicano, acompaña a Trump casi constantemente durante su segundo mandato y a menudo redacta mensajes en las redes sociales por él.

Según registros oficiales, la mujer de 35 años gana 150.000 dólares al año como asesora especial y asistente ejecutiva del presidente, según un informe anual presentado al Congreso.

Los montos recibidos por Harp y sus colegas equivalen a un bono del 30% con respecto a su salario.

Pese la controversia generada por la revelación, un portavoz de la Casa Blanca defendió los regalos.

Es una "práctica desde hace mucho tiempo de Trump hacer regalos de Navidad a personas de su entorno, incluidos, en ocasiones, empleados y colaboradores", dijo.

Asimismo, aseguró que los regalos no están relacionados con los cargos desempeñados por estas personas, de modo que son "completamente admisibles según las normas legales y éticas pertinentes".

Las tres mujeres no son las únicas que recibieron este beneficio de parte de Trump.

Según The Washington Post, el director de operaciones de la Oficina Oval, Walt Nauta, también declaró un regalo presidencial de 20.000 dólares, además de su remuneración anual de 175.000 dólares.