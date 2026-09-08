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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Programa: El Informativo

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Colombia en la primera parada de una gira que también lo conducirá a Ecuador y Perú, países con líderes afines a Donald Trump. El analista Esteban santos dio su punto de vista en El Informativo USA sobre la vista de Rubio a la región: “No es solo una simple visita diplomática, Estados Unidos está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad y Colombia, Ecuador y Perú son sin duda sus piezas principales”.

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