“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Colombia en la primera parada de una gira que también lo conducirá a Ecuador y Perú, países con líderes afines a Donald Trump. El analista Esteban santos dio su punto de vista en El Informativo USA sobre la vista de Rubio a la región: “No es solo una simple visita diplomática, Estados Unidos está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad y Colombia, Ecuador y Perú son sin duda sus piezas principales”.