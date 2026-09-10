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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Venezuela

Venezolanos se sitúan detrás de los afganos en segundo lugar de registro clave migratorio dentro de la Unión Europea

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Solicitantes de asilo - Foto de EFE
Solicitantes de asilo - Foto de EFE
Las personas de los dos territorios concentraron una parte fundamental de las peticiones, pero las razones y los destinos principales de sus solicitudes son distintas.

Los ciudadanos de Afganistán y Venezuela siguen siendo los principales grupos que piden asilo en los países de la Unión Europea y otros Estados asociados, en un escenario que está siendo marcado por la persistencia de crisis políticas, económicas y humanitarias que siguen impulsando la migración.

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Según el informe de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), en 2025 los afganos fueron el 14 % del total de solicitudes de protección internacional registradas en los países de la UE+ y los venezolanos alcanzaron 11 %. En conjunto, las dos nacionalidades han estado detrás de una cuarta parte de todas las peticiones.

Los datos dejan ver también un incremento significativo frente al año anterior. Las solicitudes que se presentaron por ciudadanos afganos aumentaron 33 % en 2025 y llegaron a unas 117.000, y por su parte, las de venezolanos incrementaron 23 %, hasta aproximadamente 91.000.

En el caso venezolano, España enfoca de manera abrumadora las solicitudes. La EUAA indica que los ciudadanos de Venezuela pueden entrar sin visa al espacio Schengen y que una proporción muy alta de sus peticiones de protección se hace en territorio español. En mayo de 2026 los venezolanos registraron unas 4.600 solicitudes y 92 % fueron presentadas en España.

La situación afgana responde a una distinta situación. Pese a que las solicitudes procedentes de Afganistán disminuyeron desde el máximo registrado en septiembre de 2025, el país sigue entre los principales lugares de origen de solicitantes de protección. La EUAA vincula parte de este comportamiento con las condiciones que provienen del régimen talibán y con decisiones judiciales europeas que facilitaron el reconocimiento del riesgo de persecución para determinados grupos, sobre todo mujeres afganas.

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Los últimos datos disponibles dejan ver que esta tendencia siguió en este 2026. En marzo, los venezolanos han presentado unas 7.000 solicitudes en los países de la UE+, teniendo el primer lugar en este aspecto. Los afganos registraron cerca de 6.900 y quedaron segundos.

No obstante, el volumen general de solicitudes descendió. En 2025 se registraron cerca de 822.000 solicitudes en los países de la UE+, 20 % menos que en 2024 y el nivel más bajo desde 2021, según la EUAA. Alemania, Francia, España e Italia fueron los principales países receptores.

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