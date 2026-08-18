Messi se acerca al mejor puntaje de FC 27 y Cristiano Ronaldo baja: así quedaron sus nuevas cartas en el juego más popular de fútbol

FC 27 será estrenado oficialmente en todo el mundo el próximo 25 de septiembre de 2026. Se trata del videojuego de fútbol más popular del planeta y, en esta nueva edición, tendrá varios cambios en la media o puntaje de los jugadores.

Luis Díaz será el mejor futbolista colombiano del juego y se consolida como uno de los jugadores más destacados en las últimas entregas. Sin embargo, no es solo un buen global, pues el guajiro destaca junto a otras figuras internacionales.

Por ejemplo, el guajiro tendrá el mismo global que figuras importantes como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi y João Neves: 88. Al servicio del Bayern Múnich, el delantero tendrá una retadora temporada por delante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención son las cartas oficiales de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El portugués, en esta edición del juego, se llevó algunas sorpresas, ya que su media el año pasado estaba en 85 y, en comparación con este año, bajó a 84.

Por otro lado, el argentino se encontraba con una puntuación de 86 en la edición pasada y, en esta, gracias a su excelente participación en el Mundial, se llevó tres puntos adicionales para terminar con una media de 89.

En ese mismo sentido, cabe resaltar que Kylian Mbappé se consolida como el mejor jugador del FC 27, obteniendo un global de 91. La estrella de la selección de Francia y del Real Madrid tiene las siguientes características:

Ritmo: 96

Tiro: 91

Pase: 80

Regate: 92

Defensa: 29

Físico: 76

La diferencia entre Messi y Mbappé es de dos puntos, aunque con otras varias características individuales que resaltan. Mientras que con Cristiano es de 7.

Finalmente, otros nombres de primer nivel que quedan muy cerca del top de figuras son los de Harry Kane, Michael Olise, Pedri y Lamine Yamal.