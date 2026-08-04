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Martes, 04 de agosto de 2026
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Fútbol

Marc André Ter Stegen deja el Barcelona y jugará cedido en el Ajax de Países Bajos por una temporada

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
el jugador del FC Barcelona Marc Andre Ter Stegen-Foto: EFE
el jugador del FC Barcelona Marc Andre Ter Stegen-Foto: EFE
El guardameta alemán de 34 años acuerda su préstamo por una temporada hasta junio de 2027, en un movimiento clave para retomar ritmo tras un periodo de lesiones.

El FC Barcelona hizo oficial este martes la cesión del guardameta alemán Marc André Ter Stegen al Ajax de Ámsterdam por una temporada, en una operación que lo vinculó con el conjunto neerlandés hasta el 30 de junio de 2027.

Aunque el portero internacional tiene contrato vigente con la institución catalana hasta 2028, las conversaciones para su salida se extendieron durante varias semanas a la espera de ajustar aspectos fiscales y salariales requeridos para su desembarco en la Eredivisie.

Ter Stegen, de 34 años, ya se despidió del cuerpo técnico liderado por Hansi Flick y del plantel azulgrana durante la concentración de pretemporada en Inglaterra, viajando de inmediato a Ámsterdam para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo.

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Esta transferencia representa la segunda cesión consecutiva para el portero germano, quien el pasado mercado invernal militó en el Girona, donde un desafortunado percance físico únicamente le permitió disputar dos compromisos.

Esa misma lesión terminó privando de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Alemania.


En la capital neerlandesa, el guardameta se reencontrará con Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax y viejo conocido del vestuario culé.

 

“Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar”, declaró Cruyff tras oficializar el fichaje

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A pesar de sus recientes problemas físicos, Ter Stegen deja una huella profunda en el Barcelona, acumula 423 partidos oficiales y 21 títulos, cifras que lo posicionan como el segundo futbolista extranjero con más encuentros disputados en el club, solo detrás del argentino Lionel Messi.

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