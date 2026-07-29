El avance de la inteligencia artificial redefinirá la educación: el foco migrará hacia las destrezas humanas

La irrupción acelerada de la inteligencia artificial no destruirá la labor de los profesores, pero sí obligará a reestructurar de manera profunda lo que se enseña en las aulas.

A esa conclusión llega un reciente informe basado en evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual advierte que la educación deberá centrarse urgentemente en desarrollar competencias donde las máquinas aún no pueden competir, la resolución adaptativas de problemas y la inteligencia social.

El estudio analiza la vulnerabilidad de las distintas ocupaciones frente a las nuevas herramientas tecnológicas. Aunque la docencia figura como una de las profesiones con menor riesgo de sustitución debido al factor humano que requiere el aprendizaje en el aula.

Ismael Sanz, director del área de Educación de Funcas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, explicó para la agencia EFE la importancia del rol docente frente a las alternativas digitales.

​"La IA es un elemento de ayuda en la docencia, pero no va a desplazar a los docentes por la interrelación social que conlleva. Está demostrado que los cursos 'online' con IA tienen una tasa de abandono elevada y el aprendizaje es menor", señala el experto, destacando que el cuerpo docente ha seguido creciendo a nivel global a pesar del auge tecnológico.

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El informe enmarca el riesgo de la IA según el tipo de tareas. Aquellos puestos enfocados en procesos repetitivos, administración, contabilidad, producción industrial, ventas o servicios de hostelería presentan una exposición "crítica", afectando en mayor medida a los trabajadores con menores niveles de formación.

No obstante, los analistas lanzan una advertencia sobre el alcance futuro de estas tecnologías. Si la IA logra avanzar el margen de vulnerabilidad se expandirá hacia áreas como la informática, la ciencia, las finanzas, la arquitectura y la ingeniería.

Para mitigar el impacto de este fenómeno en el mercado laboral, la OCDE recomienda a los Gobiernos actualizar con urgencia los planes de estudio de la educación básica, la formación profesional y la capacitación de adultos.

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​"El objetivo es elevar rápidamente las competencias de los trabajadores antes de que la IA transforme por completo sus empleos", concluye la investigación, subrayando que la clave del futuro laboral no estará en competir contra la tecnología, sino en potenciar las habilidades que hacen único al ser humano.