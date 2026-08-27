"Váyanse, se los ruego": desesperado llamado de gobernador ucraniano a la ciudadanía en medio de ataques rusos

Autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, pidieron desesperadamente a los habitantes evacuar ante el peligro de los bombardeos rusos, que se intensifican y podrían dejar a la ciudad sin electricidad ni calefacción durante un período prolongado.

El gobernador regional Oleksander Prokudin, lanzó un desesperado llamado en redes sociales en medio de la incertidumbre.

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"Me dirijo una vez más a los habitantes de Jersón, en particular a las familias con niños ya las personas mayores: si tienen la posibilidad (...) váyanse, se los ruego", declaró en Telegram

El funcionario aseguró que la zona vive actualmente una "situación extremadamente difícil"

Jersón, que antes del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 tenía unos 280.000 habitantes, ha sido blanco de fuertes arremetidas por parte de las tropas de Vladimir Putin.

"La pasada noche, las fuerzas rusas atacaron de nueva la central de calefacción urbana de Jersón con bombas planeadoras. (...) La instalación ha sufrido daños muy graves", añadió Prokudin.

El gobernador aseguró que Rusia ha intensificado sus ataques en la región, especialmente con drones a reacción y bombas aéreas guiadas.

"Actualmente, no existe ningún medio para destruir estos tipos de drones, ni las bombas aéreas guiadas, en ninguna región de nuestro país", señaló el gobernador.

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Rusia y Ucrania llevan varios meses aumentando sus ataques de largo alcance, dirigidos cada vez con más frecuencia contra infraestructuras civiles como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

La ciudad de Jersón estuvo bajo control ruso de marzo a noviembre de 2022. Las fuerzas rusas, ahora posicionadas en la otra orilla del río Dniéper que la bordea, la bombardean regularmente.