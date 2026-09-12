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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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Cilia Flores

¿Negocia Cilia Flores su libertad con EE. UU.?: "Dinero deben tener, testaferros sobran"

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
En uno de los casos judiciales más comentados del momento, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, enfrenta interrogantes sobre el financiamiento de su arresto domiciliario. A pesar de sus declaraciones previas alegando falta de recursos debido a sanciones internacionales, ahora afirma que puede cubrir los gastos necesarios, generando especulaciones sobre el origen de estos fondos. La defensa de Flores, encabezada por el abogado Eduardo Torres, ha presentado un memorándum para solicitar su libertad provisional bajo estrictas condiciones. "La señora Flores de Maduro presenta respetuosamente este memorándum en apoyo de su solicitud de libertad provisional", indica el documento mencionado. Entre los términos propuestos se incluyen vigilancia armada las 24 horas del día, monitoreo mediante brazalete GPS y la confiscación de todos sus documentos de viaje. Finalmente, a pesar de las sombras que rodean el financiamiento de su defensa, el sistema judicial de los Estados Unidos, conocido por su independencia, se prepara para abordar el caso con la exhaustividad que requiere.

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