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Sábado, 12 de septiembre de 2026
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Cilia Flores

Palpitaciones y caída de dientes: Los argumentos con los que Cilia Flores busca evadir justicia

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
La defensa de Cilia Flores, esposa del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, solicitó arresto domiciliario ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por un deterioro en su salud, que incluye una pérdida de peso superior a 11 kilos, insomnio severo, palpitaciones cardíacas y gastritis crónica. Ante el juez Alvin Hellenstein, sus abogados señalaron que Flores controlaba su colesterol con dieta y ejercicio, trataba su gastritis con una dieta paleo, ha perdido dos molares y no recibe su inyección mensual para el prolapso de la válvula mitral desde su encarcelamiento. La solicitud contrasta con la situación de los prisioneros políticos en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2025 murieron 181 personas privadas de la libertad; 151 fallecieron por falta de asistencia médica y cuatro eran prisioneros políticos.

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