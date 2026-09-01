Víctima de apuñalamiento en Times Square era una importante funcionaria de uno de los bancos más grandes de EE. UU.

El lunes se vivieron momentos de pánico en la popular y concurrida zona de Times Square en Nueva York, donde una mujer armada con un cuchillo apuñaló y mató a una persona e hirió a otra.

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, conocida por tener problemas de salud mental.

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La mujer sacó dos cuchillos grandes de una bolsa con el logotipo de una conocida cadena de supermercados antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según declaró la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Cisneros se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, apuñalándola también en el abdomen, heridas que le causaron la muerte posteriormente.

En las últimas horas la mujer asesinada fue identificada como una joven ejecutiva de Bank of America, que recientemente había celebrado su aniversario de bodas, según el New York Post.

Se trata de Erin Piacenti, de 32 años y residente de Chester, Nueva Jersey, quien trabajaba para Bank of America en la ciudad de Nueva York como vicepresidente de selección de negocios y resolución de conflictos.

La policía intervino rápidamente e intentó persuadir a Cisneros para que soltara las armas.

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"Los agentes dialogaron con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que ella se negó", dijo Tisch.

"Durante el encuentro, les dijo a los agentes: 'No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos'", añadió Tisch.

Un testigo declaró que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía le aplicó una descarga eléctrica con una pistola Taser antes de que se abalanzara sobre los agentes.

La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego.