NTN24
Martes, 01 de septiembre de 2026
Martes, 01 de septiembre de 2026
Nueva York

Víctima de apuñalamiento en Times Square era una importante funcionaria de uno de los bancos más grandes de EE. UU.

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Times Square (AFP)
Times Square (AFP)
Un testigo declaró que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía le aplicó una descarga eléctrica con una pistola Taser.

El lunes se vivieron momentos de pánico en la popular y concurrida zona de Times Square en Nueva York, donde una mujer armada con un cuchillo apuñaló y mató a una persona e hirió a otra.

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, conocida por tener problemas de salud mental.

o

La mujer sacó dos cuchillos grandes de una bolsa con el logotipo de una conocida cadena de supermercados antes de amenazar a los transeúntes a plena luz del día, según declaró la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Cisneros se acercó a un hombre de 68 años y lo apuñaló en el abdomen. Veinte segundos después, atacó a una mujer de 32 años, apuñalándola también en el abdomen, heridas que le causaron la muerte posteriormente.

En las últimas horas la mujer asesinada fue identificada como una joven ejecutiva de Bank of America, que recientemente había celebrado su aniversario de bodas, según el New York Post.

Se trata de Erin Piacenti, de 32 años y residente de Chester, Nueva Jersey, quien trabajaba para Bank of America en la ciudad de Nueva York como vicepresidente de selección de negocios y resolución de conflictos.

La policía intervino rápidamente e intentó persuadir a Cisneros para que soltara las armas.

o

"Los agentes dialogaron con la mujer durante cuatro minutos y le dieron numerosas órdenes para que soltara los cuchillos, a lo que ella se negó", dijo Tisch.

"Durante el encuentro, les dijo a los agentes: 'No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos'", añadió Tisch.

Un testigo declaró que la sospechosa tenía dos cuchillos en las manos y que la policía le aplicó una descarga eléctrica con una pistola Taser antes de que se abalanzara sobre los agentes.

La policía confirmó que habían utilizado sin éxito una pistola eléctrica antes de disparar sus armas de fuego.

Temas relacionados:

Nueva York

Policía de Nueva York

Policía

Asesinato

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nadie va a venir a invertir a Venezuela si no hay seguridad jurídica": expresidente de PDVSA

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Es beneficioso para ambas partes": experto sobre los detalles del acuerdo petrolero expuestos por EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Hacia dónde va? Gustavo Petro abandona Colombia tras dejar el poder

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Menos agua, más consumo: el reto energético que trae El Fenómeno de El Niño

Ver más

Videos

Ver más
EEUU entrega detalles de acuerdo petrolero con Venezuela - Foto: EFE/Canva
Petróleos de Venezuela

"Es beneficioso para ambas partes": experto sobre los detalles del acuerdo petrolero expuestos por EE. UU.

Cuestionamientos al acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU - Foto: Canva/EFE
Petróleos de Venezuela

Fuertes cuestionamientos al acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela por falta de transparencia; experto los explica

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

La guerra contra el terrorismo y narcotráfico en Colombia regresó con el gobierno de Abelardo de la Espriella

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aparece sonriente en prisión mientras presos políticos venezolanos enfrentan torturas

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Más de Actualidad

Ver más
Imágenes de la tragedia en Colombia - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

La tragedia en Colombia sigue cobrando vidas: hallados los cuerpos de joven venezolano y sus abuelos

Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ordenó esclarecer atentado contra Naylea Barros, excandidata por el Pacto Histórico al Congreso en Colombia

El procurador de Colombia Gregorio Eljach-Foto: EFE
Denuncia

“No iba a haber elecciones”: Procurador revela el riesgo que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Imágenes de la tragedia en Colombia - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

La tragedia en Colombia sigue cobrando vidas: hallados los cuerpos de joven venezolano y sus abuelos

Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ordenó esclarecer atentado contra Naylea Barros, excandidata por el Pacto Histórico al Congreso en Colombia

El procurador de Colombia Gregorio Eljach-Foto: EFE
Denuncia

“No iba a haber elecciones”: Procurador revela el riesgo que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro

Un vehículo blindado del Ejército colombiano patrulla una carretera cerca del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - Foto: AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Cuenta regresiva para la posesión de Abelardo de la Espriella: así avanza el plan de seguridad en Cali

Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura del régimen venezolano - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

"¿Van a contar y certificar también a los verdaderos propietarios de esas tierras?": fuertes cuestionamientos en redes por plan de "caracterización del rebaño" ordenado por Padrino López

Encuentro entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y el canciller de Mécico, Roberto Velasco - Foto: AFP
Encuentro

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Aumenta la presión: Estados Unidos habría enviado más agentes de Inteligencia a Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023