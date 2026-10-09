Víctimas de secuestro de las Farc piden ser reconocidas con curules en el Congreso de Colombia

El Consejo Nacional Electoral emitió una resolución mediante la cual declaró la pérdida de personería jurídica del partido Comunes, organización política conformada por exintegrantes de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en 2016

El partido Comunes no logró superar el umbral electoral del 3% exigido para conservar su registro en las elecciones legislativas realizadas el 8 de marzo de 2026.

Durante dos periodos legislativos, exguerrilleros de las FARC ocuparon diez curules en el Congreso (cinco en Senado y cinco en Cámara) otorgadas directamente por el acuerdo de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos, sin necesidad de competencia electoral.

Este beneficio temporal finalizó, obligando al partido a competir en igualdad de condiciones con otras organizaciones políticas.

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y víctima de secuestro durante más de seis años, señaló:

"Tenemos un partido que es Comunes y que llega al Congreso con unas curules regaladas, es decir, por ley les dieron unos cupos en el Senado y en la Cámara, pero eso no fue todo. Les dieron muchísima, muchísima plata. Es decir, ellos tenían, sin tener ningún voto, todos los años les entregaban cinco mil millones", dijo.

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La exsenadora también destacó el contraste con la situación de las víctimas del conflicto: "A nosotros no nos dieron recursos. Nosotros no tuvimos la posibilidad de tener, es decir, ni siquiera ayudas para poder ir a hacer política. Es decir, la situación económica fue para nosotros muy, muy difícil. Nunca pudimos competir en igualdad de condiciones con los otros partidos".

Por su parte, Jaime Felipe Lozada Polanco, excongresista y víctima de secuestro, manifestó: "La pérdida de la personería jurídica del partido de las FARC es una buena noticia no solo para las víctimas sino también para la población, porque lo que venía ocurriendo con esa personería jurídica era legitimar a un partido político lleno de sangre, de terror, y victimización en la política colombiana".