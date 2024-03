Video: encapuchados derriban puerta del Palacio Nacional en México mientras López Obrador daba una conferencia

Un grupo de encapuchados derribó una de las puertas del Palacio Nacional de México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina.

Según se supo, se trata de supuestos normalistas que habrían llegado al lugar molestos porque la Administración dijo que se suspendía la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

VEA TAMBIÉN Detienen a nueve policías de México por el caso de Ayotzinapa o

En imágenes difundidas por la cadena Milenio se observa como un vehículo impacta contra la sede del Ejecutivo, dando acceso a un puñado de encapuchados, así como a aparentes familiares de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran el lugar envuelto en una nube de humo, mientras que los encapuchados se encuentran en la entrada del lugar.

Tras ser ser interrogado por periodistas sobre lo que estaba sucediendo al exterior del recinto, el presidente López Obrador señaló que se trataba de un "plan de provocación clarísimo".

"Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores (...). Se va a arreglar la puerta y no hay problema", añadió poco antes de concluir su conferencia.

VEA TAMBIÉN CIDH urgió al Gobierno de AMLO a garantizar una investigación independiente en el caso Ayotzinapa o

Es de mencionar que los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero (sur), uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

La investigación del Gobierno anterior señaló que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala en colusión con el cártel Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego desaparecer sus cuerpos.

Tras llegar al Ejecutivo, López Obrador se comprometió a revisar en profundidad las investigaciones y a encontrar a los jóvenes.