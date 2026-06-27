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Sábado, 27 de junio de 2026
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Sismo

Volvió a temblar en Venezuela: reportan que sismo de magnitud 5.4 se sintió en zonas como Catia La Mar, Maracay y Naguanagua

junio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismógrafo / Mapa de intensidad (Venezuela) - Fotos: Pexels / X
Sismógrafo / Mapa de intensidad (Venezuela) - Fotos: Pexels / X
Según reportes, el movimiento telúrico se registró a las 02:28 p.m. (hora local Venezuela).

Este sábado 27 de junio, según reportes recogidos en plataformas digitales, volvió a temblar en Venezuela.

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De acuerdo con los informes, un sismo de magnitud 5.4 se registró a las 03:29 p. m. (hora local Venezuela).

Entre las demarcaciones que sintieron el movimiento telúrico aparecen: Catia La Mar (La Guaira), Maracay (Aragua) y Naguanagua (Carabobo).

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Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de múltiples personas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

Dichos temblores provocaron, según datos preliminares, la muerte de al menos 1.430 personas y miles de heridos.

Unos siete millones de personas pueden verse afectadas por los poderosos terremotos en Venezuela, advirtió la ONU este sábado, al tiempo que la ayuda de EE. UU. comienza a llegar al país suramericano.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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