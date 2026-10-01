La WTA redujo los torneos obligatorios para sus mejores tenistas: así cambiará el calendario en 2027

La WTA anunció este jueves una disminución de los torneos obligatorios que tendrán que disputar sus mejores jugadoras a partir de 2027, después de meses de críticas por la extensión y exigencia del calendario. El cambio va a reducir de seis a cuatro los torneos WTA 500 que van a tener que jugar las tenistas ubicadas entre las 50 primeras del ranking.

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La modificación se acordó por medio del Tour Architecture Council, un grupo creado por la WTA en febrero y presidido por la norteamericana Jessica Pegula, que reúne a jugadoras, representantes de torneos y directivos del circuito. La iniciativa nació justamente ante las preocupaciones expresadas por las tenistas de las exigencias físicas, profesionales y personales de una temporada que se extiende en buena parte del año.

Con el nuevo sistema, las integrantes del Top 50 van a tener un compromiso base de 14 torneos del circuito más los cuatro Grand Slam, en lugar de la carga pasada. Además, podrán cambiar el resultado de un WTA 1000 por el conseguido en un WTA 500 o WTA 250 cuando este último les otorgue una cantidad mayor de puntos para el ranking.

La medida llega luego de varios episodios que evidencian el malestar de varias de las principales figuras con el calendario. En enero, Aryna Sabalenka calificó de “insano” el volumen de competición, mientras que jugadoras de primer nivel se salieron del torneo de Dubái en febrero, un WTA 1000.

La propia WTA ha reconocido al crear el Tour Architecture Council que existía una percepción extendida de que el calendario no resultaba sostenible para las jugadoras debido a las exigencias físicas y personales de competir al máximo nivel.

Las nuevas reglas tendrán de manera inicial carácter de programa piloto en la temporada 2027. La WTA estudiará su impacto antes de determinar si deja los cambios en 2028 y en las temporadas siguientes.

El nuevo calendario busca 55 torneos en 26 países y territorios. La temporada de igual forma va a tener un cambio importante en materia económica: por primera vez, todos los WTA 1000 jugados conjuntamente con torneos masculinos repartirán el mismo dinero en premios para hombres y mujeres. Roma, Montreal/Toronto y Cincinnati se integran así a Indian Wells, Miami y Madrid, que ya alcanzaron esa igualdad.

La WTA además anunció la creación de un Tournament Investment Fund, que se destinará a proporcionar apoyo financiero a determinados torneos y mercados, dentro de su estrategia para fortalecer el circuito.

Para Pegula, la modificación dejará que las jugadoras tengan mayor capacidad para organizar sus temporadas según sus objetivos deportivos y personales. La WTA, por su parte, busca el cambio como un intento de equilibrar las necesidades de las tenistas con la obligación de sostener los cuadros competitivos en los principales torneos.