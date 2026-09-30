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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Cristiano Ronaldo

“Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no”: Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras discrepancias con Jorge Jesús

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo - EFE
Cristiano Ronaldo - EFE
El seleccionador portugués ratificó su autoridad en el banquillo y rechazó presiones de directivos o futbolistas para definir la alineación titular.

El delantero y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración de la delegación lusa en Copenhague con destino a Madrid a bordo de su aeronave privada.

La partida anticipada del atacante ocurrió minutos después de las declaraciones del director técnico, Jorge Jesús, quien confirmó la decisión táctica de relegar al veterano deportista al banquillo de suplentes en los encuentros oficiales frente a Noruega y Dinamarca.

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El distanciamiento entre el jugador de Madeira y el estratega portugués comenzó a gestarse en Oslo, durante el choque en el que la escuadra lusa venció 1-2 al conjunto noruego.

En dicho compromiso, Jesús apostó por la titularidad de João Félix y Gonçalo Ramos. Esta decisión mantuvo a Ronaldo en la banca sin disputar un solo minuto de juego, situación que motivó la salida inmediata del delantero hacia los vestuarios, sin que se sumará a los trabajos posteriores de recuperación con el resto del plantel.

“Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar de entrada. Te pondré en el banquillo y si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol, ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, aseveró el seleccionador Jorge Jesús durante la conferencia de prensa en el estadio Parken.

A pesar de las gestiones mediadoras del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, quien viajó de urgencia a la capital danesa para sostener una reunión privada con ambos protagonistas, las posturas resultaron irreconciliables.

El futbolista se retiró del estadio en un vehículo de la entidad deportiva para coordinar su retorno a España, pasó con el que canceló su participación en la sesión de entrenamiento vespertina que el cuerpo técnico daba por asegurada.

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La postura inflexible de Jorge Jesús marca un giro severo en la conducción técnica de la selección, donde las jerarquías individuales quedan supeditadas a los requerimientos tácticos del colectivo sin concesiones a las figuras históricas del balompié luso.

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