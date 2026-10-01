Revelan detalles de la charla que habría motivado la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración con Portugal: "Se siente traicionado"

La salida repentina de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ha generado sorpresa en el mundo del fútbol.

El jugador de 41 años abandonó la concentración de la selección lusa en Dinamarca a pocas horas del encuentro entre las dos selecciones por la Nations League.

En las últimas horas se han ido conociendo algunas versiones de lo que pudo haber motivado la reacción de Ronaldo.

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El periodista español Edu Aguirre, cercano a Cristiano Ronaldo, contó detalles en el programa El Chiringuito de lo que supo sobre la situación al interior de la selección portuguesa.

Aguirre contó que hubo una reunión entre el jugador luso, el entrenador Jorge Jesús y el presidente de la federación portuguesa el martes a la noche.

En esa reunión, según el comunicador español, el entrenador Jesús le pidió perdón al jugador por no colocarlo en el último partido ante Noruega.

"Hay una reunión el martes por la noche, entre el presidente de la federación, el entrenador y Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos y ni sacarle", aseguró Aguirre.

"No solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que le pedirá perdón públicamente, que va a decir públicamente que se ha equivocado", añadió.

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No obstante, esa promesa del entrenador no se concretó en la última rueda de prensa de este miércoles, lo que habría motivado la salida del jugador.

"Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Es por eso que Cristiano explota, porque se siente traicionado", indicó.