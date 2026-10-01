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La UEFA asegura que tiene en sus manos el informe del Real Madrid por el caso Negreira que apunta al Barcelona: ¿qué viene ahora?

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
UEFA Presidente Aleksander Ceferin-Foto: EFE
UEFA Presidente Aleksander Ceferin-Foto: EFE
Los inspectores de Ética y Disciplina estudiarán la documentación entregada por el club blanco, mientras el expediente sobre el Barcelona sigue abierto.

La UEFA ha confirmado este jueves que obtuvo del Real Madrid una “cantidad sustancial de documentos” que tienen relación con el caso Negreira y que los inspectores de Ética y Disciplina integrarán ese material al análisis que sostienen acerca del expediente del Barcelona.

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El organismo europeo señaló que la documentación va a ser evaluada dentro de la investigación que continúa en curso y que involucra los pagos hechos por años del Barcelona a sociedades que se vinculan con José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.

El Real Madrid anunció antes que preparaba un amplio dossier para dárselo a la UEFA. Según reportes de medios españoles, el documento que se envió por parte del club blanco consta de cerca de 50.000 folios y se remitió al organismo europeo en junio.

Luego de conocerse la confirmación de la UEFA, el Real Madrid solicitó que la investigación progrese con “máxima celeridad”. El club asegura que la documentación tiene evidencias sobre hechos que, en su interpretación, afectan la integridad de la competición y la confianza en el sistema arbitral.

El siguiente paso va a estar en manos de los inspectores de Ética y Disciplina, que tendrán que analizar el material y determinar si hay elementos que justifiquen nuevas actuaciones dentro del procedimiento. La UEFA abrió un expediente del Barcelona en 2023 y decidió dejarlo en suspenso al tiempo que avanzaba el proceso judicial en España.

El Barcelona, por su parte, anunció que la comunicación de la UEFA no corresponde a la apertura de un nuevo expediente. El club azulgrana se mantiene en que la investigación comenzó en 2023 y que nunca se cerró, razón por la que la documentación presentada ahora por el Real Madrid se integraría al procedimiento existente.

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El caso investiga pagos del Barcelona a Negreira entre 2001 y 2018, que han superado los siete millones de euros. La Fiscalía española investigó si esos pagos pudieron estar relacionados con una posible influencia en el estamento arbitral. El Barcelona asegura que correspondían a informes y asesoramiento técnico de árbitros.

La disputa entre los dos clubes igualmente sigue por la vía legal. El Barcelona inició acciones anteriormente contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus declaraciones sobre el caso, y está previsto un acto de conciliación entre las partes el próximo 25 de noviembre en Madrid.

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