Coalición mundial de aficionados exige que Infantino salga de la FIFA por "traición" a sus funciones y al fútbol

Una coalición de organizaciones de aficionados pidió este jueves la salida del patrón de la FIFA Gianni Infantino, luego de su proyecto abortado de abrirse a inversores privados, además de una "reforma fundamental" de la instancia mundial del fútbol.

"El fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios, siguen a sus clubes y selecciones a través de triunfos y penas (...) Sin embargo, un hombre parece considerar que él es más importante", escribieron las organizaciones europea, africana y norteamericana de aficionados, además de unas cuarenta asociaciones nacionales.

En una petición en la plataforma Change.org, los firmantes piden la dimisión de Infantino, valorando que su proyecto anunciado en julio de crear una sociedad comercial "es la culminación de una serie de ataques" llevados a cabo por el dirigente italosuizo, candidato a un nuevo mandato en las próximas elecciones de la FIFA, el 18 de marzo de 2027.

"Desde su implicación clandestina en la Superliga europea al proyecto abortado del Mundial cada dos años, de la política de precios desorbitada del Mundial 2026 a la cultura de la intimidación y el poder personal que ha desarrollado en el seno del fútbol internacional, Gianni Infantino ha traicionado sus funciones y al fútbol en su conjunto", acusan los representantes de los aficionados.

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Más allá del caso personal de Infantino, estas organizaciones valoran que "apartar a un individuo no será suficiente, en sí mismo, para reparar los daños", y exigen "una transparencia total alrededor de las decisiones importantes" de la FIFA, además de una "implicación" de las partes afectadas y mecanismos de control.

El húngaro Sandor Csanyi, uno de los ocho vicepresidentes del Consejo de la FIFA, anunció que retira su apoyo al presidente de la instancia mundial, Gianni Infantino, criticado desde su abortado proyecto de apertura a inversores privados.

En una carta a Infantino, Csanyi, también patrón de la Federación Húngara de Fútbol, dijo haber "perdido la confianza depositada previamente" en el presidente de la FIFA.

Para justificar su posición, Csanyi menciona "decisiones que sirven a intereses políticos más que a los del fútbol", especialmente durante el Mundial 2026. También cargó contra el plan de abrir la instancia a inversores privados, un proyecto realizado "en secreto, sin haber informado al Consejo de la FIFA".

"La gota que colma el vaso ha sido el inesperado despido" del francés Kevin Lamour, el número 3 de la FIFA, añadió.

"Mi convicción de que usted sea capaz de dirigir la FIFA con éxito y de manera eficaz (...) se ha visto socavada", concluyó el húngaro, dirigiéndose al dirigente italosuizo.