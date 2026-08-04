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Selección Colombia

José Pékerman habló de Néstor Lorenzo y se refirió a la renovación del DT en Colombia: "Eso de ganar el Mundial, yo creo que falta mucho"

agosto 4, 2026
Por: David Lozano
José Pekerman, exentrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
José Pekerman, exentrenador de la selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo fue asistente de Pékerman desde 2011 y, en 2022, se convirtió en director técnico en propiedad del equipo nacional.

José Néstor Pékerman, exdirector técnico de la Selección Colombia, habló este martes en el programa Buen Día ESPN de Argentina sobre las posibilidades que tiene el conjunto cafetero de conquistar una Copa del Mundo.

No se gana un Mundial de un día para otro”, afirmó el estratega que dirigió al equipo colombiano en las ediciones de la Copa del Mundo de 2014 y 2018.

El director técnico reconoció que darle continuidad al proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia es importante si se quieren conseguir títulos.

“En Colombia deberían estar muy contentos con todo lo que hizo Néstor, porque cuando no se clasificó a Qatar cambiaron tres entrenadores y, después de haber logrado salir de una crisis tremenda de 16 años sin ir a los Mundiales, fueron a dos consecutivos: con nosotros, con el grupo en el que estaba Néstor y conmigo", aseguró Pékerman.

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Néstor Lorenzo fue asistente de Pékerman desde 2011 y, en 2022, se convirtió en director técnico en propiedad del equipo nacional, luego de dirigir a Melgar de Perú.

Desde entonces, Colombia logró el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, donde quedó eliminada en los octavos de final tras caer en penales ante Suiza.

Además, Pékerman agregó que salió de Colombia porque sabía que había que cambiar algunas cosas.

Es muy difícil perder esa continuidad al faltar a un Mundial porque se cortan los procesos; yo me fui porque me parecía que había que cambiar cosas. Todos los países tienen que saber cambiar a tiempo; a veces no se trata solamente de ser tan consecuente con el último resultado, sino que hay que ver cómo viene la historia y tener mucha autocrítica y sentido para saber ubicarse dónde está uno”, agregó.

Adicionalmente, el director técnico indicó que Colombia tuvo la mala suerte de volver al pasado.

“Siempre va a haber voces extrañas; en todos los ciclos, tanto en clubes como en selecciones, pasa lo mismo. Parecía que, si ya habíamos ido a los Mundiales, no necesitábamos más y ahí, lamentablemente, tuvieron la mala experiencia de volver al pasado”, aseveró.

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También agregó: “¿El pasado qué es? Empezás a cambiar técnicos y, sin responsabilizar a ninguno en especial, los cambios de técnico te cortan procesos, y cada uno quiere hacerlo mejor, pero hay todo un contexto alrededor de eso; le fue mal y la vuelta de Néstor Lorenzo, que hizo una buena campaña cuando fue a dirigir a Melgar de Perú, los retrotrae a decir: ‘Bueno, volvamos a lo que pasó antes’”.

Finalmente, aseguró que a Colombia aún le falta mucho para ganar un Mundial e indicó que hay que seguir trabajando para lograr ese objetivo.

“Néstor los volvió a poner otra vez en el camino, tuvo muy buena preparación, muy buena Copa América y, lamentablemente, hay voces que no se resignan nunca... Parece mentira, pero parece que ese partido desató una crisis en la que hay que ganar solamente el Mundial, y eso de ganar el Mundial, yo creo que falta mucho, y se vuelve a demostrar en este Mundial con otra gran actuación, pero todavía falta; no se gana un Mundial de un día para otro, hay que seguir trabajando y seguir haciendo cosas que los lleven algún día a eso", concluyó.

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