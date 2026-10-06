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Martes, 06 de octubre de 2026
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Anzoátegui

Mujer regresó a Venezuela tras visitar a sus hijos en el extranjero y encontró su vivienda ocupada

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer regresó a Venezuela y encontró su vivienda ocupada - Fotos: X
Mujer regresó a Venezuela y encontró su vivienda ocupada - Fotos: X
Ante esta situación, la señora solicitó la intervención de las autoridades para recuperar el control de su propiedad.

Una mujer de 69 años, identificada como Emma Molina, denunció que su vivienda, ubicada en el sector Corea de Barcelona, estado Anzoátegui, fue ocupada de manera ilegal durante el período en que permaneció fuera del país visitando a sus hijos.

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Según relató mediante un video difundido en redes sociales, antes de viajar había alquilado una parte del inmueble a un hombre.

No obstante, al regresar se encontró con que el inquilino presuntamente le estaría impidiendo el acceso incluso a las áreas de la casa que no formaban parte del espacio arrendado.

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Ante esta situación, la señora solicitó la intervención de las autoridades para recuperar el control de su propiedad.

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El problema del despojo o invasión de viviendas en Venezuela, especialmente de ciudadanos que viajan al extranjero o migran temporalmente para visitar a sus familiares, constituye una violación directa al derecho a la propiedad privada.

Una persona que ocupa una casa en Venezuela de forma ilegítima se enfrenta principalmente al delito de invasión, tipificado en el Artículo 471-A del Código Penal.

La sanción principal por invadir un inmueble con el propósito de obtener un provecho ilícito (como usarlo de vivienda gratuita) va desde los 5 hasta los 10 años de prisión.

Según expertos, el tejido social en Venezuela sufre un desgaste profundo debido a la crisis multidimensional que atraviesa el país.

En ese sentido, sostienen que esta descomposición estructural abarca los ámbitos político, económico y de derechos humanos.

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