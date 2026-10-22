“El retorno de María Corina Machado es imprescindible”: analista sobre el papel de Machado en la transición

El programa La Tarde de NTN24 conversó con Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre la manera en que es percibida Venezuela a nivel internacional, todo esto teniendo en cuenta las diferentes fases a las que se ha sometido esta nación, donde este jueves se adelantan movilizaciones por medio de las cuales el pueblo exige un cronograma electoral, libertad y democracia.