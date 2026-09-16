“Yo soy la prueba, el fusil le arrastraba por el piso”: entre lágrimas, madre de niño reclutado por las Farc, respondió a viuda de Tirofijo por afirmación de que no hubo reclutamiento forzado

En entrevista telefónica con NTN24, Alicia, madre de un reclutado por las Farc, quien se encuentra en grave estado de salud en una unidad de cuidados intensivos, respondió a las declaraciones de Sandra Ramírez, viuda de alias Tirofijo, quien puso en duda el delito del reclutamiento forzado y aseguró que esta práctica no existía.

Alicia, en medio de lágrimas, aseguró que le “parte el alma que sean tan inhumanos”, ya que ella es la prueba y quien le tocó vivir cómo la guerrilla se llevó a su hijo de 11 años, por quien ahora espera un milagro, pues se encuentra entre la vida y la muerte.

“Pues la verdad me parte el alma, me parte el alma que sean tan inhumanos, ¿cómo se atreven, ¿cómo se atreven, si yo estoy viva, estoy presente? Yo soy la prueba que me tocó vivir con mis hijos, un niño de cinco años, una niña de 17 años, un niño de 11 años que se llevó la guerrilla. ¿Cómo se atreven? ¿Pero dónde? No, no, no tengo palabras para decir que yo como madre todavía lo estoy viviendo con mi hijo, porque en este momento mi hijo está entre la vida y la muerte, tuvo un accidente y está grave, él está vivo, él es una prueba viviente de todo lo que me tocó vivir”, aseveró.

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Asimismo, la madre indicó que tuvo que ir a sacar a su hijo del campamento “La Raya”, que, según sus palabras, queda en La Julia, y allí tuvo que ver cómo el fusil le arrastraba por el piso. En el mismo sentido, indicó que, como campesina, le tocó vivir una “guerra que no es de ella”.

“Lo que me tocó vivir en la en la en la en el campamento La Raya, lo encontré allá, yo fui, yo, Alicia Díaz y John, allá fue al campamento La Raya que queda en La Julia y allá encontré a mi niño, tenía el fusil y le arrastraba por el piso, lo tenían vestido de policía y lo tenían en guardia, un angelito de esos que no sabía coger la cuchara y lo tenían allá reclutado y había miles de niños, ¿cómo se atreven?”, indicó.

Alicia también denunció la falta de reconocimiento y apoyo que ella y muchas otras víctimas del conflicto han experimentado por parte del Estado. “Somos miles de madres víctimas del conflicto que estamos en el total abandono”, afirmó, haciendo un llamado a las autoridades para que escuchen y apoyen a las víctimas.

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La conversación tocó un punto álgido al referirse a la participación de exguerrilleros en la política colombiana sin un proceso de restitución a las víctimas. La frustración de Alicia es palpable, destacando la desigualdad en el trato que, según afirma, han tenido las víctimas, ya que son los victimarios quienes tienen voz.

A pesar del dolor y la injusticia, Alicia mantiene una débil esperanza en que el cambio de gobierno en Colombia pueda abrir puertas a un mayor reconocimiento y apoyo a las víctimas del conflicto armado. “Que el señor de presidencia actual... ponga su mirada en nosotras”, concluyó, reflejando un deseo compartido por muchas familias afectadas.

Adicionalmente, Alicia pidió al presidente ayuda con su hijo, quien se encuentra en una clínica en Villavicencio.

“Yo quisiera que, por favor, el señor presidente escuchara mis súplicas, una madre de este país, una campesina más necesita su ayuda para que su hijo no se muera, para que me ayuden con mi hijo que está en la clínica aquí en Villavicencio”, indicó.

Finalmente, este relato, duro y conmovedor, sirve como recordatorio del impacto duradero del conflicto colombiano en las vidas de miles de familias y resalta la necesidad urgente de atención y justicia para quienes han soportado estos hechos.