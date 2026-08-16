El Polo Sur de la Luna: el objetivo estratégico de la nueva carrera espacial

La exploración del espacio profundo ha dado un giro definitivo hacia el polo sur de la Luna, una región estratégica que se ha convertido en el centro de las misiones globales públicas y privadas para lograr la colonización sostenible del satélite terrestre.

A diferencia de las primeras misiones lunares, el objetivo actual se concentra en el aprovechamiento de recursos principalmente el agua helada preservada en cráteres que permanecen en sombra perpetua a temperaturas de -203°C.

El científico jefe de exploración de la NASA, Jacob Bleacher, explicó que las presencia de agua representa la piedra angular para establecer bases permanentes en la superficie lunar.

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La NASA proyecta instalar en el polo sur una base que contará con un reactor nuclear para asegurar energía eléctrica constante frente a las dos semanas de duración de la noche lunar.

La agencia estadounidense tiene previsto enviar dos misiones tripuladas en 2028 a través del programa Artemis para analizar la cantidad y composición del hielo acumulado.

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Además de su valor logístico, la investigación del hielo lunar permitirá estudiar el origen del agua en el sistema solar y servirá de plataforma de prueba para perfeccionar las tecnologías de supervivencia que posteriormente se utilizarán en misiones tripuladas a Marte.