Bogotá Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital octubre 30, 2026 Por: Redacción NTN24 El congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, insitió en convocar la asistencia militar para ayudar a la Policía en Bogotá. También le puede interesar Bogotá Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital Bogotá "El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales Maduro Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores Régimen Castrista Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba Nicolás Maduro Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador Delcy Rodríguez Delcy descolocada ante el retorno de María Corina y arma un show de “supuesto” apoyo al régimen Compartir en: