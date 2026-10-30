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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, insitió en convocar la asistencia militar para ayudar a la Policía en Bogotá.

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