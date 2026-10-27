Gigante tecnológico abre impresionante cuartel general para luchar contra la cibercriminalidad en Colombia

El gigante tecnológico Indra Group, con presencia global especializada en defensa, tráfico aéreo, espacio y movilidad, enfocada en tecnología de la información y transformación digital para empresas, gobiernos e infraestructuras esenciales, celebra 30 años de operaciones en Colombia.

En medio de esta celebración, Indra Group presenta un nuevo centro de operación de ciberseguridad para fortalecer sus capacidades de protección y respuesta frente a amenazas digitales.

José Fernando Quintero, Ceo de Indra Group, explicó algunas de las capacidades que tiene este auténtico cuartel general conta la cibercriminalidad para Colombia y América Latina.

VEA TAMBIÉN La importante trayectoria en ciberseguridad de Andrea García Beltrán: así ha sido su camino o

“Este es uno de nuestros centros de operaciones de ciberseguridad más avanzados que estamos lanzando para América Latina. Detrás de nuestra práctica, precisamente una especialidad llamada ‘IndraMind’, donde usamos seguridad, información de alta tecnología y sobre todo uso de nuevas tecnológicas como la inteligencia artificial, lo que buscamos es modelos óptimos, pero también mucho más seguros, usando un equipo interdisciplinario local que le da servicios a todo el mundo”, afirmó Quintero.

Quintero precisó la ciberdelincuencia “no tiene fronteras”. “Eso es importante entenderlo, por lo tanto, las capacidades deben estar desplegadas de carácter mundial para atender todos y cada uno de los requerimientos y las exigencias que tienen”.

“Por eso es importante tener un grupo desplegado en América Latina que sea capaz y tenga plena autonomía de atender los eventos más críticos y ya lo hemos demostrado durante los últimos años, más de 30 años en Colombia”, precisó.

El Ceo de Indra Group también habló sobre los grandes desafíos y retos que hay en este momento para combatir la cibercriminalidad no solo en América Latina, sino en el mundo.

“Sin lugar de dudas, hacer la investigación y desarrollo a velocidades adecuadas. Las nuevas tecnologías se adaptan a mucha velocidad y los ciberdelincuentes están precisamente a altas velocidades. Hay que ir adelante, hay que estar a la vanguardia del uso de estas tecnologías y sobre todo hay un tema muy importante aquí en América Latina y es seguir desarrollando talento de alto nivel para exportar para todo el mundo”, afirmó.

VEA TAMBIÉN ¿Cómo anticiparse a los cibercriminales que en tiempos de IA amenazan la vida cotidiana de millones de personas? o

Ante las preocupaciones que han surgido en algunos sectores por el desarrollo de la IA, Quintero indicó que a esta “no hay que tenerle miedo”.

“Hay que saber usarla y manejarla en los entornos donde genere mayor eficiencia en los costos operacionales, pero sobre todo que le dé más competitividad y mayor productividad a los sectores económicos en el país y en la región”, indicó.

Sobre las razones de Indra Group para elegir a Colombia como sede de su nuevo centro de operaciones, Quintero indicó que la confianza en el país se ha construido en más de 30 años de operaciones allí.

“Ya estamos establecidos acá, tenemos más de 4.000 empleados directos, todos con un alto nivel de conocimiento en tecnologías de información y por supuesto que desde acá estamos exportando talento”, concluyó.