Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Un gesto silencioso pero contundente marcó la sesión de la Asamblea General de la ONU este miércoles. Mientras el canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, pronunciaba su discurso contra el embargo estadounidense, el diplomático Jeff Bartos sostenía abierto frente a las cámaras el libro "La doble vida de Fidel Castro", transformando la escena en un mensaje político contra la dictadura cubana y sus privilegios.