Advertencia sobre la guerra en Irán: Embajador de Estados Unidos ante la ONU asegura que el conflicto podría extenderse más de lo esperado

El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este viernes que la superpotencia norteamericana se encuentra plenamente preparada para mantener el bloqueo naval e intensificar la presión sobre el régimen de Irán durante un año más, en caso de que las autoridades insistan en prolongar el estancamiento diplomático en Medio Oriente.

En declaraciones concedidas al periódico británico ‘Financial Times’, el representante de la Casa Blanca señaló que el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y las restricciones económicas sobre las fuentes de financiamiento de la dictadura iraní se mantendrán vigentes el tiempo que resulte necesario para salvaguardar los intereses occidentales.

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El diplomático ratificó que las Fuerzas Armadas norteamericanas disponen del despliegue logístico para sostener el cerco marítimo y comercial a largo plazo, con la manifestación de su expectativa de que los mandos del régimen adopten una postura seria en las mesas de negociación antes de que se profundice el desgaste del aparato estatal.

“El presidente y la Armada estadounidense pueden mantener el bloqueo durante el futuro previsible”, aseveró el embajador al descartar especulaciones sobre un eventual repliegue defensivo en la región del Golfo Pérsico.

La postura transmitida por la misión diplomática en Nueva York coincide con el incremento de la presión internacional para desmantelar de forma definitiva el programa de enriquecimiento de uranio y la red de milicias patrocinadas por el régimen iraní.

La determinación de la administración norteamericana consolida la estrategia de disuasión global contra las pretensiones expansionistas de regímenes hostiles en Oriente Medio.

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El mantenimiento irrestricto de las sanciones y la presencia naval garantiza la estabilidad de las rutas comerciales e impide el desarrollo de capacidades nucleares en la región.