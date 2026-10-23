NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Estados Unidos

Advertencia sobre la guerra en Irán: Embajador de Estados Unidos ante la ONU asegura que el conflicto podría extenderse más de lo esperado

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Mike Waltz, embajador ante la ONU-Foto EFE
Mike Waltz, embajador ante la ONU-Foto EFE
El diplomático norteamericano aseguró que la administración del presidente Donald Trump cuenta con la capacidad operativa para sostener las sanciones y el cerco naval frente a la dictadura de Teherán.

El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este viernes que la superpotencia norteamericana se encuentra plenamente preparada para mantener el bloqueo naval e intensificar la presión sobre el régimen de Irán durante un año más, en caso de que las autoridades insistan en prolongar el estancamiento diplomático en Medio Oriente.

En declaraciones concedidas al periódico británico ‘Financial Times’, el representante de la Casa Blanca señaló que el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y las restricciones económicas sobre las fuentes de financiamiento de la dictadura iraní se mantendrán vigentes el tiempo que resulte necesario para salvaguardar los intereses occidentales.

o

El diplomático ratificó que las Fuerzas Armadas norteamericanas disponen del despliegue logístico para sostener el cerco marítimo y comercial a largo plazo, con la manifestación de su expectativa de que los mandos del régimen adopten una postura seria en las mesas de negociación antes de que se profundice el desgaste del aparato estatal.

“El presidente y la Armada estadounidense pueden mantener el bloqueo durante el futuro previsible”, aseveró el embajador al descartar especulaciones sobre un eventual repliegue defensivo en la región del Golfo Pérsico.

La postura transmitida por la misión diplomática en Nueva York coincide con el incremento de la presión internacional para desmantelar de forma definitiva el programa de enriquecimiento de uranio y la red de milicias patrocinadas por el régimen iraní.

La determinación de la administración norteamericana consolida la estrategia de disuasión global contra las pretensiones expansionistas de regímenes hostiles en Oriente Medio.

o

El mantenimiento irrestricto de las sanciones y la presencia naval garantiza la estabilidad de las rutas comerciales e impide el desarrollo de capacidades nucleares en la región.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Embajador

Régimen de Irán

ONU

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Delcy no puede meter preso a nadie": el ultimátum de María Elvira Salazar contra el régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen cubano habría recrudecido el abuso contra los presos políticos y la persecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Duro golpe de Abelardo de la Espriella al ELN: estas son las imágenes de operativo en el que cayó alias 'Marcos Pacífico'

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Gustavo Petro

“Petro hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo para ganar la presidencia”: Federico Gutiérrez

Alex Saab | Foto: AFP
Juicio contra Alex Saab

¿Saab teme cadena perpetua? Defensa del testaferro de Maduro busca frenar nueva ofensiva judicial

Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Elecciones Venezuela: "Lo más importante es que finalmente el pueblo pueda celebrarlas", dice el presidente de Paraguay, Santiago Peña

Ataque a una iglesia en Jordania / FOTO: Captura de pantalla
Jordania

Impactantes imágenes: El momento exacto en el que hombres armados abren fuego contra la gente en una iglesia

Más de Actualidad

Ver más
Niña de 13 años reclutada por las Farc - Canva y redes sociales
Reclutamiento

“Yo estoy llorando porque a mi hija me la mataron”: Padre de niña de 13 años reclutada por las Farc

Capturada alias 'María José' - Foto: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Disidencias de las FARC

Cayó alias 'María José', presunta cabecilla de las disidencias de las FARC y señalada del reclutamiento de menores: así operaba

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio hizo un llamado a Europa a "despertar de su largo letargo": "Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Niña de 13 años reclutada por las Farc - Canva y redes sociales
Reclutamiento

“Yo estoy llorando porque a mi hija me la mataron”: Padre de niña de 13 años reclutada por las Farc

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Georgina Rodríguez a la polémica entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo

Capturada alias 'María José' - Foto: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Disidencias de las FARC

Cayó alias 'María José', presunta cabecilla de las disidencias de las FARC y señalada del reclutamiento de menores: así operaba

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio hizo un llamado a Europa a "despertar de su largo letargo": "Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas"

María Corina Machado y las elecciones en Venezuela / FOTO: EFE
María Corina Machado

Cancilleres piden elecciones libres y justas en Venezuela; abogan también por el regreso de María Corina Machado

VISA AMERICANA-Foto: Composición gráfica en Canva
Visa

¿Cuál es el mensaje que está enviando EE. UU. al quitarle la visa a políticos colombianos?

Unidad del CICPC - Foto de referencia: EFE
Asesinato

Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023