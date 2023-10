En vivo: siga aquí la transmisión de la NASA del gran eclipse de Sol que recorrerá el continente americano

Este sábado 14 de octubre de 2023, un espectacular eclipse anular de Sol recorrerá el hemisferio occidental, desde Estados Unidos, pasando por México y Centroamérica, hasta llegar a Colombia y Brasil, en el sur del continente americano.

Se trata de un evento astronómico único, que por ser de tipo anular dejará ver lo que se conoce como “anillo de fuego”, un aro brillante que se produce cuando la Luna se interpone sobre el Sol, pero no logra cubrirlo por completo.

Para esta ocasión especial, la NASA ha preparado una transmisión en vivo del recorrido del eclipse por territorio estadounidense, desde Oregon hasta Texas (aquí puede ver la versión en español), la cual contará con expertos que explicarán toda la ciencia detrás de este imponente fenómeno.

Además, la transmisión mostrará en detalle, desde diferentes puntos de los Estados Unidos, la fase de mayor intensidad, conocida como “anularidad”, desde cuando el disco lunar comience a cruzar sobre el Sol, hasta el momento en que se produzca el esperado “anillo de fuego”.

La “anularidad” del eclipse comenzará a apreciarse en los Estados Unidos en Oregón, a las 12:15 p.m. ET, y pasará por ciudades como Albuquerque y Roswell, en Nuevo México, y Kerville y San Antonio, en Texas, estado del que saldrá a la 1:00 p.m. ET.

Después, la sombra de la Luna avanzará sobre el Golfo de México y llegará a la Península de Yucatán a la 1:20 p.m. ET.

Posteriormente, el eclipse ingresará a América Central por Belice (1:30 p.m. ET) y rozará la costa Caribe de Guatemala (1:38 p.m. ET). También recorrerá Honduras (1:40 p.m. ET), Nicaragua (1:50 p.m. ET), Costa Rica (2:00 p.m. ET) y Panamá (2:10 p.m. ET).

En el caso de Colombia, la “anularidad” del eclipse iniciará su recorrido por la costa del Pacífico alrededor de las 1:30 p.m. hora local (2:30 p.m. ET) y finalizará aproximadamente a la 2:00 de la tarde (3:00 p.m. ET) cuando cruce hacia Brasil.

El evento astronómico dejará de tocar tierra sobre las 3:50 p.m. ET, cuando salga de Brasil y se adentre en el océano Atlántico, donde finalizará al atardecer.

No se puede olvidar que observar directamente este fenómeno sin utilizar visores adecuados puede provocar lesiones graves en la visión. Solo se pueden utilizar gafas de eclipse certificadas según la norma ISO 12312-2 o métodos de observación indirecta, como proyectores estenopeicos.

Por esta razón, disfrutar de este eclipse a través de la transmisión de la NASA es una forma segura y muy completa de ver uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años.