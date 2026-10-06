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Martes, 06 de octubre de 2026
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Rusia

Marco Rubio exige a Rusia que comparta información sobre caso de peste pulmonar tras muerte de científica en un centro de investigación

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Organismo ruso de control de consumo y salud insistió en afirmar que hay falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas en el país.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente y a compartir información, tras la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en Siberia.

"Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", afirmó Rubio en Reikiavik, y pidió a Moscú que sea "transparente" después de que las autoridades rusas negaran que aplican medidas contra la peste después de que se conociera la muerte de la empleada.

Ante ello, las autoridades rusas negaron haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma.

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La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en afirmar que es falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de Telegram.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo", informó, y recalcó que "la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

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Hasta 200 personas con las que podría haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

En rueda de prensa en Ginebra, la OMS afirmó este martes que verifica la defunción con las autoridades rusas.

"La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia. Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada".

Además, añadió, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste ha acudido al médico desde la defunción de la joven.

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