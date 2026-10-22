Lula da Silva y Bolsonaro empatan en intención de voto en nuevo sondeo a tres días del balotaje en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro empatan en 50% de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil, según una encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

El sondeo trae esperanzas al campo de Lula tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre contra el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por 47% a 45% de los votos.

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Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha remontado de cara al balotaje tras una campaña para la primera vuelta que Lula calificó como la más "desorganizada" en décadas.

Hace dos semanas, Datafolha daba 48% de intención de voto al mandatario contra 52% del senador conservador. Hace una, Lula ya había recortado la distancia hasta 49% contra 51%.

El sondeo, realizado entre el 20 y 22 de octubre, muestra que el exsindicalista tiene mayor aprobación (49%) que reprobación (48%) por primera vez en varios meses, un dato considerado clave por expertos para aspirar a una reelección.

Lula y Bolsonaro están en empate técnico dentro del margen de error, al igual que en otras encuestas.

El instituto Quaest dio el miércoles 45% a Bolsonaro y 44% a Lula sobre los sufragios totales, que incluyen blancos, nulos e indecisos.

La mayoría de los sondeos no previeron la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, ya que daban como vencedor a Lula por un estrecho margen.