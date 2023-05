La NASA desplegó dos satélites para el monitoreo de huracanes

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) lanzó los dos primeros satélites de la compañía Rocket Lab, desde Nueva Zelanda, con el fin de poder llegar a la órbita terrestre baja para así poder estudiar y monitorear a los huracanes.

Los satélites, que fueron lanzados durante la madrugada del 7 de mayo, estarían vigilando diferentes fenómenos naturales, entre ellos, los huracanes.

Los dos cuerpos desplegados por la NASA pertenecen a la constelación Time Resolved Observations of Precipitación Structure and Storm Intensity with Constellation of Smallstats (TROPICS).

Si todo va según lo acordado se espera que en dos semanas la agencia espacial lance otros dos satélites, que complementaría la constelación de los cuatro en total que se quiere que estén en la órbita terrestre baja de la Tierra.

“Es una constelación de plataformas de observación de última generación que medirán los sondeos de temperatura y humedad y la precipitación con una resolución espacial comparable a la operativa actual”, explicó la NASA.

Para la agencia espacial uno de los objetivos que tiene con el despliegue de estos satélites es la identificación de áreas de investigación relevantes para los trópicos.

Las áreas en las que se enfocarán los dos satélites buscan monitorear desastres terrestres, análisis de los ciclones tropicales, modelado de los ciclones tropical, el ciclón y la dinámica tropicales.

“Los miembros del equipo SPoRT trabajan dentro de un paradigma de investigación a operaciones/operaciones a investigación para introducir productos experimentales en el entorno operativo a través de la participación de los usuarios finales”, explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

La NASA agregó que “este paradigma altamente exitoso se utilizará en actividades previas al lanzamiento para involucrar a las comunidades de investigación aplicada y pronóstico operativo con respecto a las capacidades de TROPICS”.

Este proyecto permitirá a la NASA poder obtener datos que nunca ha tenido, así como también poder mirar la región de “longitud de onda de microondas en las tormentas, con cadencia horaria para observar la tormenta a medida que se forma e intensifica”.