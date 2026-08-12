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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Eclipse de Sol

Así fue como varios países europeos se oscurecieron en pleno atardecer por el atractivo eclipse solar

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Eclipse solar en Fuerteventura, España - Foto: EFE
Eclipse solar en Fuerteventura, España - Foto: EFE
Poco antes de las 17H00, la alineación perfecta entre la Luna y el Sol proyectó en el extremo norte de Rusia una enorme sombra, que se desplazó sobre Groenlandia, Islandia y España

En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió este miércoles en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso hasta las islas mediterráneas de España, en un inusual fenómeno astronómico seguido con entusiasmo por millones de europeos.

"Casi me pongo a llorar, me ha subido un escalofrío por el cuerpo, era precioso", dijo Alejandro Cuesta, un investigador científico de 30 años en la ciudad española de Tarragona.

"Se veían las manchas solares que salían rojizas... Lo mejor de mi vida que yo haya visto", dijo el hombre que lo presenció con su madre.

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Poco antes de las 17H00, la alineación perfecta entre la Luna y el Sol proyectó en el extremo norte de Rusia una enorme sombra, que se desplazó sobre Groenlandia, Islandia y España hasta desaparecer en el Mediterráneo una hora y media después.

En las afueras de Madrid, en Colmenar Viejo, cuando la Luna cubrió completamente el Sol y solo dejaba ver su flameante corona, el ambiente refrescó y la luz se hizo más tenue.

En medio del asombro, los asistentes se hicieron fotos e intercambiaron abrazos, gritaban de alegría y algunos hacían sonar las bocinas del coche.

"Espectacular, muy bonito la verdad. Un momento único", reconoció Rosa María Zamora, una jubilada de 72 años que se desplazó desde Madrid hasta esa localidad montañosa, unos 30 km al norte.

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El raro fenómeno astronómico atravesó España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las Baleares, por donde desapareció alrededor de las 18H30 GMT.

Aunque de forma parcial, el fenómeno también captó el interés de multitud de personas en el resto de España, gran parte de Europa occidental, Canadá, el noroeste de África y Estados Unidos.

La fase de totalidad duró menos de dos minutos, como máximo, en las zonas más afortunadas.

Pero el fenómeno en su conjunto, desde que la Luna empezó a tapar el Sol hasta que volvió a desaparecer, se extendió casi dos horas.

En Lodoso, un pequeño pueblo cerca de la ciudad norteña de Burgos, centenares de personas, equipadas con lentes de protección, lo siguieron embelesadas y estallaron en vítores cuando se alcanzó la oscuridad.

"Es la primera vez y también la última, la única vez que voy a ver un eclipse", decía entusiasta Yenny Guevara, una peruana de 50 años, que viajó desde Francia para vivir este acontecimiento "excepcional".

 

 

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