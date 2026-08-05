La NASA usará un avión para estudiar el eclipse del 12 de agosto: la altura a la que volará para ver lo no observable desde tierra

La NASA desarrollará una misión científica especial para analizar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto , un fenómeno de índole astronómico que pasará por España, Groenlandia e Islandia y que proporcionará una oportunidad única para estudiar tanto la actividad del Sol como los cambios que provocan en la atmósfera terrestre.

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Como parte de la operación, la agencia espacial va a usar un avión de investigación WB-57, capaz de volar a más de 15 kilómetros de altura, además de globos científicos equipados con cámaras e instrumentos de medición.

El objetivo es conseguir información que no pueda recopilarse durante las observaciones de forma normal desde tierra.

El avión llevará el instrumento SCIFLI Multispectral Airborne Imager (SAMI), un sistema que tiene cuatro cámaras de alta resolución que captarán al menos 20 imágenes por segundo de la corona solar , la capa más externa de la atmósfera del Sol, visible únicamente durante un eclipse total.

Gracias a que la aeronave mantendrá la trayectoria de la sombra de la Luna a una velocidad que rondará los 740 kilómetros por hora, los científicos van a tener la posibilidad de observar la corona durante casi tres minutos, unos 40 segundos más de lo que sería posible desde un punto fijo en tierra.

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La NASA también detalló que estas observaciones permitirán evaluar con más detalle la formación de prominencias solares, entender por qué la corona alcanza temperaturas cercanas al millón de grados e investigar la relación que este tiene con el viento solar , un flujo constante de partículas que influye en el entorno espacial y puede afectar satélites, sistemas de comunicación y misiones tripuladas.

"Desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona solar de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar", afirmó Kelly Korreck, directora del programa de eclipses de la NASA.

En contraste, equipos de investigadores y estudiantes universitarios arrojarán globos científicos en Islandia y España para estudiar cómo el eclipse cambia las condiciones atmosféricas.

En Islandia se enviarán 80 globos antes, durante y luego del fenómeno para estudiar los cambios en la capa límite de la atmósfera, a la vez que en España se usarán globos equipados con cámaras de 360 ​​grados e instrumentos para medir las variaciones en los niveles de ozono.

La misión va a aprovechar la experiencia que se obtuvo en el eclipse total de abril de 2024, cuando el mismo sistema de cámaras proporcionó imágenes de gran valor para el estudio del Sol.

Esta vez, los investigadores tendrán mejoras técnicas que dejarán registrar detalles con mayor precisión y procesar la información de forma más rápida.