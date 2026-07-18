¿Qué es IMAX? así filmaron 'La Odisea', la épica cinta de Christopher Nolan

Ya se encuentra en las salas de cine del mundo la esperada epopeya épica de Christopher Nolan, cinta que promete ser uno de los grandes éxitos del 2026 y que fue filmada en uno de los formatos más exigentes de la industria del cine: IMAX.

Precisamente, muchos espectadores se preguntan de qué trata esta tecnología de exhibición y filmación, la cual se ha venido popularizando en los últimos años gracias a la insistencia de Christopher Nolan en motivar a las audiencias para el disfrute de las películas en una pantalla gigante.

Hay que tener en cuenta que IMAX es un formato de filmación que requiere un sistema de proyección en salas habilitadas para este sistema. Las cámaras con las que se filma son de una alta resolución, que supera los 8K, que puede capturar más imagen, relación de aspecto (1.43:1) un poco más cuadrada que el formato de 35 mm horizontal.

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Cabe mencionar, que Nolan ha explorado esta tecnología desde sus primeras grandes producciones. En 'Batman: el caballero de la noche', 'Inception', 'Interstellar', 'Tenet' y 'Oppenheimer' ha mejorado el uso de esta tecnología para secuencias de acción y planos generales, sin embargo, el ruido de la cinta dificultaba grabar los diálogos de personajes, por lo que se veían obligados a usar otro tipo de cámaras.

Entendiendo este aspecto, para 'La Odisea', el equipo de producción y su director de fotografía, Hoyte van Hoytema, decidieron filmar toda la película con una nuevo tipo de cámaras IMAX que tienen un sistema apodado la "carcasa" que aísla el sonido que emite la cámara y permite grabar diálogos.

Sin embargo, los retos no terminaron ahí: la cámara IMAX es voluminosa y a pedido de Nolan, la película fue filmada en cinta análoga y no en digital, por lo que cada rollo de cinta solo tiene una duración de 3 minutos.

Esto no desanimó al equipo y Hoyte van Hoytema: la solución fue encargar a un equipo de seis personas que transportaran la cámara adonde fuera necesario que instaló un sistema de espejos para que en tomas frontales los actores se pudieran ver entre sí mientras hablaban.

“Para entonces, Keith Davis, mi primer asistente de cámara, ya había aprendido a recargar la cámara tan rápido que se había convertido en toda una disciplina. Todos hacían una pausa, mantenían la calma y Keith, con su discreción habitual, recargaba la cámara; y antes de darnos cuenta, ya estábamos de nuevo en marcha. Todo funcionó bien. Fue entonces cuando supimos que podíamos rodar toda la película en IMAX, sin necesidad de ningún plan B. Cuando volvimos a viajar al extranjero, ni siquiera nos llevamos las otras cámaras. Apostamos todo por IMAX”, explicó Hoyte van Hoytema en la nota de producción.

Grabar en rollo de cinta ya no es común, así que el equipo obtuvo un gran récord de jornadas de trabajo y exigencias técnicas:

-En 'La Odisea se usaron 2.1 millones de pies de película, una distancia que supera a la que hay entre Toronto y Nueva York.

-Se usaron dos tipos de cámaras: IMAX tradicionales y la cámara de película IMAX Keighley®.

-La cámara IMAX Keighley exige componentes de fibra de carbono y se usaron los mismos que se utilizan en los autos de la F1 y deportivos de alto rendimiento.

¿En qué salas se puede disfrutar 'La Odisea'?

Nolan pensó la película para disfrutarla en salas de gran formato. IMAX cuenta con un sistema de proyección que varía según cada país pero que cuentan con tecnología de la más alta calidad que permite su óptima visualización.

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Esta película fue filmada en IMAX 70 mm, son pocas salas en el mundo que tienen este sistema análogo de proyección, pero los cines en el mundo han trabajado para que 'La Odisea' se pueda disfrutar en la mejor calidad.