Recomendaciones para evitar ser estafado en internet durante el Black Friday

Este 24 de noviembre se lleva a cabo el Black Friday o Viernes Negro, una fecha que inaugura la temporada de compras navideñas con importantes descuentos en grandes y pequeños comercios a nivel mundial.

Aunque se originó en Estados Unidos, ya que suele celebrarse un día después del Día de Acción de Gracias, la costumbre se ha extendido a distintas partes del globo de manera significativa.

Durante la celebración, los consumidores podrán acceder a importantes rebajas en los precios de diferentes productos tecnológicos, de vestuario, de hogar y más.

Posterior al Black Friday también surge el Cyber Monday o Ciberlunes que suele celebrarse el primer lunes después de Acción de Gracias, el cual está dedicado a la compras con descuentos por internet.

Ambas fechas representan un importante incremento en las ventas online, por lo que expertos hacen varias recomendaciones a la hora de realizar transacciones electrónicas para evitar fraudes cibernéticos.

Para Rabih Bou, gerente de Sistemas e Ingeniería en Palo Alto Networks, el primer consejo es asegurarse de no llevar actividades personales desde dispositivos electrónicos corporativos o de trabajo, ya que ante un eventual ataque corporativo se podría terminar capturando dicha información personal.

Por otra parte, Bou recomendó estar atentos y prevenidos a los falsos emails promocionales o con descuentos, que normalmente van acompañados por fallas ortográficas y problemas en el contenido: “Analicen el email, analicen si la imagen corporativa de la compañía que lo está enviando es la que conocen de esa compañía”.

“Si tienen cualquier tipo de duda de que posiblemente pueda ser un ciberataque no le den clic, no accedan a esos emails (...) pensando en la navegación web, siempre asegúrense que la páginas que están visitando tengan su respectivo candado en la dirección de la página, que no estén intentando suplantar o hacer algo similar en nombre de la campaña”, agregó.