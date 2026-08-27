Los Navegantes del Magallanes, actuales campeones del béisbol venezolano, confirman a sus importados para la temporada 2026-2027 de la LVBP

Los Navegantes del Magallanes ya tienen definido su grupo de importados para la temporada 2026-2027 de la LVBP.

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La organización oficializó este jueves a los seis extranjeros que se incorporarán a la 'novena' dirigida por Yadier Molina.

El pitcher dominicano Jesús Reyes encabeza esta lista. Asimismo, regresará el lanzador Alex Tovalín (Estados Unidos).

El tercer brazo es Reid Birlingmair (Estados Unidos). Otro lanzador en llegar a la 'nave turca' es el canadiense Nick Trogrlic-Iverson.

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Por su parte, el lanzador zurdo Drew Parrish (Estados Unidos) será una de las opciones para la rotación. Finalmente, el pitcher Víctor Vargas (Colombia) completa el grupo.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tiene previsto iniciar el lunes 12 de octubre de 2026.

De acuerdo con la propuesta de calendario compartida por los equipos, la jornada inaugural se desarrollaría en Valencia (Carabobo) con el enfrentamiento entre los campeones defensores, Navegantes del Magallanes, y los Tiburones de La Guaira.

Asimismo, se dio a conocer que los demás equipos realizarán sus debuts oficiales de forma escalonada entre el 13 y el 14 de octubre, completando la primera jornada de la mencionada competición.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.